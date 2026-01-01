Perú Moderno: “La presencia de candidatos sentenciados en las contiendas electorales daña profundamente la democracia”

El partido político Perú Moderno condenó la presencia de candidatos con condenas en las venideras elecciones 2026, tal como reveló un informe de El Poder en tus Manos de RPP.

En un comunicado, la agrupación exhortó a los partidos que cuenten en sus listas con candidatos “condenados penalmente por delito doloso, a dar un paso al costado y renunciar a sus postulaciones”.

“Al ostentar el triste récord de cuatro expresidentes en prisión, el Perú no puede ni debe tolerar que personas con antecedentes judiciales comprometan la legitimidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía”, se lee en el documento, emitido el 31 de diciembre de 2025.

“La presencia de candidatos sentenciados en las contiendas electorales daña profundamente la democracia, debilita el Estado de derecho y afecta el futuro del país. La política debe ser un espacio de servicio, integridad y ejemplo, no de impunidad ni refugio de inmorales”, agregó.



Un análisis realizado por periodistas de El Poder en tus Manos de RPP sobre una base de candidatos con sentencias penales elaborada a partir de la información declarada en sus hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones, revela que 35 organizaciones políticas que competirán en las Elecciones Generales 2026 llevan en sus listas a postulantes sentenciados por distintos delitos.

Son 252 candidaturas a la Presidencia, Senado, Cámara de diputados y Parlamento Andino las que registran sentencias penales firmes en su historial. En total, suman 297 sentencias por los siguientes delitos: incumplimiento de obligación alimentaria, peculado, conducción en estado de ebriedad, violencia familiar, malversación de fondos, homicidio culposo, resistencia a la autoridad, falsificación de documentos, hurto, lesiones, estafas, entre otros.

Esta información fue verificada por el equipo periodístico de El Poder en tus Manos, que revisó una por una las hojas de vida presentadas por los candidatos. Para este análisis, se decidió no incluir a aquellos postulantes que figuran como absueltos ni a quienes tienen sentencias anuladas por el Tribunal Constitucional. Todos los datos utilizados son de acceso público y este trabajo busca contribuir al voto informado en las Elecciones Generales 2026, que se perfilan como las más complejas de la historia del Perú, debido al número inédito de candidatos y organizaciones políticas en competencia.