José Cevasco plantea eliminar la Comisión de Ética y renovar el Congreso a mitad del periodo

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El exoficial mayor y candidato al Senado por Podemos Perú sostuvo que los legisladores sienten que tienen "estabilidad" para hacer "lo que quieran" durante cinco años. Además, propuso volver al antiguo sistema de sanciones rápidas.

Elecciones
00:00 · 08:46
| Fuente: Andina

El candidato al Senado por Podemos Perú, José Cevasco, presentó una serie de propuestas para reformar el funcionamiento del Poder Legislativo, centrándose en su experiencia como exoficial mayor del Parlamento. Entre sus planteamientos principales destaca la disolución de la actual Comisión de Ética y la modificación del mandato parlamentario.

Al respecto, Cevasco señaló que el actual sistema de control ético no funciona y sugirió retornar al mecanismo que se utilizaba anteriormente, el cual consideró más célere y menos burocrático.

“Yo creo que la Comisión de Ética tiene que desaparecer. Antiguamente no existía (...) Sucedía un hecho de carácter público contra la ética y el pleno designaba a tres personas para que en un plazo de siete días investigue”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP

| Fuente: RPP

Renovación por mitades

Otra de sus propuestas apunta a acabar con la "inmovilidad" de los legisladores durante su período. Cevasco planteó que el Congreso debe renovarse por tercios o mitades a la mitad del mandato, una medida que busca mayor rendición de cuentas ante la ciudadanía.

“El congresista siente que los cinco años le dan cierta estabilidad y, entre comillas, puede hacer lo que quiera”, cuestionó, y añadió que una renovación parcial obligaría a los parlamentarios a mantener un mejor desempeño.

Defensa de la lista de Podemos

Al ser consultado sobre la conformación variopinta de la lista de Podemos Perú -que incluye a exlegisladores de diversas bancadas como Guido Bellido y Cecilia García-, Cevasco minimizó las críticas.

“Alguien me decía: ‘Eso es un sancochado’. Y mi respuesta fue: ‘Bueno, ¿a quién no le gusta el sancochado?’”, comentó.

Finalmente, defendió al líder de su partido, José Luna Gálvez, y aseguró que demostrará que las imputaciones fiscales en su contra "no son realmente ciertas".

José Cevasco Congreso Senado Elecciones Generales 2026 Comisión de Ética El Poder en tus Manos

