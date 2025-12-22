José Luna Gálvez plantea un sistema de pensiones que incluya a trabajadores informales

José Luna Gálvez, candidato a la Presidencia por Podemos Perú, defendió su postulación de la acusación penal presentada por el Ministerio Público, que pidió 22 años y 8 meses de prisión en su contra por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de su partido ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En diálogo con Ampliación de noticias de RPP, Luna cuestionó la investigación en su contra y deslizó que este proceso sería una persecución por "luchar contra el sistema financiero y la banca" debido a las leyes promovidas por la bancada de su partido en el Congreso.

"El único partido que ha salido a defender a la población en la pandemia ha sido Podemos, nosotros sacamos la AFP en pandemia, nosotros sacamos la ley contra las farmacias buitre que cobraban un paracetamol de un centavo a un sol, nosotros sacamos todo eso, nosotros luchamos por la gente y todas las 140 leyes son a favor de la población, AFP, ONP, CTS, son nuestras", sostuvo.

En esa línea, sostuvo que el sistema de pensiones en el país está mal ejecutado, pues fue diseñado para beneficiar solo a la población bajo el sistema de empleo formal, mientras que el programa Pensión 65 sigue elevando su presupuesto, por lo que se debe corregir esta situación.

Por ello, de llegar al Gobierno, aseguró que planteará la implementación de un sistema que otorgue una pensión a toda la ciudadanía, "sea formal o informal". El proyecto costaría 2 mil millones de soles al año y se obtendría "quitando las gollerías que tienen en el Congreso y el Ejecutivo", obteniendo 10 mil millones del Presupuesto General de la República.

"Todos pagan IGV. Y entonces hay que depositar un capital semilla para que se capitalice eso y a los 65 años haya más de 600 mil soles de depósito capitalizado. Y a eso se le agrega su porcentaje de IGV que consuma y a eso se le agrega el aporte voluntario de los informales. Con eso tendrían pensión los taxistas, mototaxistas, los ambulantes, los agricultores, los pescadores, todos", manifestó.

"Desburocratización" del Estado

De igual manera, aseguró que para fomentar el empleo formal se debe "desburocratizar" el Estado, a fin de simplificar procesos y evitar trámites engorrosos.

"Tenemos que simplificar para hacer del Perú un país de propietarios y si eso hiciéramos se capitaliza el Perú en miles de millones y eso sirve de garantía y apalancamiento financiero a nivel internacional. Eso no se quiere hacer, no sé por qué", refirió.

Otra de sus propuestas incluye la reducción de los sueldos a los congresistas y el personal parlamentario. Luna, quien asegura no haber cobrado sueldo durante su labor legislativa, plantea disminuir el presupuesto del Congreso hasta en un 50 % para invertir ese dinero en seguridad ciudadana.

"La prioridad ahorita es seguridad. Presentamos un plan elaborado de dónde podrían sacar y reducir los 5 mil millones por año que necesitábamos para darnos seguridad", apuntó.