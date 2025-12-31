Corte Suprema rechaza pedido de la Fiscalía para que se declare ilegal al partido Fuerza Popular

La Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia declaró "infundada" una solicitud presentada en setiembre pasado por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que se declare ilegal al partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori.

La petición del Ministerio Público se basó en presuntas conductas antidemocráticas y ataques sistemáticos contra instituciones por parte de grupos afines a la agrupación fujimorista, así como el apoyo de la bancada parlamentaria de este partido a la aprobación de diversas leyes cuestionadas en el Congreso.

Delia Espinoza solicitaba que se declare la ilegalidad del partido y, por tanto, se anule su inscripción oficial y se ordene el cierre de todos sus locales. Sin embargo, la resolución judicial indica que no se logró acreditar que los actos de hostigamiento realizados por colectivos ultraconservadores denunciados por el Ministerio Público fueran promovidos de manera directa por la agrupación fujimorista.

La resolución también sostuvo que sancionar a una organización con miles de militantes por las acciones de un grupo de afiliados resulta "desproporcionado" y se debe "proteger el derecho a la participación política de la mayoría de sus integrantes".

Fuerza Popular ha presentado una fórmula presidencial para las elecciones generales de abril próximo. Esta lista es nuevamente liderada por Keiko Fujimori.

