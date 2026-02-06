Keiko Fujimori: "Nos mantenemos en la misma línea, el señor Jerí debe seguir a cargo"

Desde el distrito de San Juan de Lurigancho, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reafirmó la postura de su organización política frente a la crisis que atraviesa el Ejecutivo tras las recientes denuncias por contrataciones irregulares.

En declaraciones a la prensa, Fujimori señaló que la prioridad actual es el desarrollo de los comicios generales previstos para las próximas semanas, descartando un apoyo inmediato a las mociones de censura o vacancia contra José Jerí.



A pesar de los cuestionamientos que pesan sobre el Despacho Presidencial por el caso denominado 'Chifagate' y las visitas de jóvenes profesionales que luego obtuvieron contratos con el Estado, la candidata presidencial enfatizó que no variarán su decisión inicial de mantener la gobernabilidad en el corto plazo.

"Nos mantenemos en la misma línea desde que hemos emitido el comunicado del partido", sostuvo Keiko Fujimori, para luego añadir que, "faltando 10 semanas o 9 semanas y media para que se lleven a cabo las elecciones de primera vuelta, nosotros creemos que el señor Jerí debe seguir a cargo".

La excongresista precisó que un cambio de postura solo se daría bajo circunstancias extremas que comprometan legalmente de forma directa al mandatario.

"Hemos señalado claramente que, de haber un hecho de flagrancia, la posición del partido cambiará", puntualizó la lideresa fujimorista.

Según Fujimori, Jerí tiene actualmente la responsabilidad crítica de conducir la transición democrática y enfrentar la inseguridad ciudadana.



Investigaciones y cuestionamientos éticos



La permanencia de José Jerí en el cargo se ve empañada por un reportaje del programa dominical Cuarto Poder, el cual reveló que cinco jóvenes visitaron el Despacho Presidencial y, pocos días después, obtuvieron órdenes de servicio en diversas entidades estatales.

Al respecto, la candidata calificó estos hechos como negativos para el clima electoral.

"Realmente lamentamos que esta campaña se vea empañado [sic] por las acciones poco transparentes del presidente Jerí", manifestó Fujimori, tras reconocer que "sin duda son muy preocupantes cada una de estas denuncias".



Pese a considerar que el actuar del presidente es "poco transparente", Fujimori instó a que las instituciones correspondientes sigan su curso sin interrumpir el calendario electoral.

En ese sentido, recordó que el Congreso, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República ya han iniciado las indagaciones del caso para determinar responsabilidades administrativas o penales.

Cabe resaltar que la fiscal provincial Roxana Espinoza Páucar ya tiene a su cargo una investigación preliminar por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado debido a estas contrataciones,.



Finalmente, Fujimori rechazó las críticas que señalan a su partido como el principal sostén del gobierno de transición, tal como se cuestionó en su momento con la gestión de Dina Boluarte.

"Yo rechazo este tipo de declaraciones. Nosotros lo que estamos haciendo es tener una postura de madurez", sentenció la lideresa, subrayando que su decisión busca evitar un caos mayor a pocas semanas de que la ciudadanía acuda a las urnas.