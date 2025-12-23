José Tello dice que ONPE "no debió ir en contracorriente" con el JNE en relación a las primarias de Acción Popular

José Tello, especialista en derecho electoral, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a las recientes diferencias públicas entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las cuales se han materializado en dos hechos concretos: la inviabilidad del voto electrónico para los próximos comicios generales y la decisión de anular las elecciones primarias de Acción Popular.



Respecto a lo primero, ayer, lunes, Roberto Burneo, presidente del JNE, encabezó una conferencia de prensa en la que se explicaron los criterios por los cuales se había decidido la no viabilidad del voto electrónico en las Elecciones Generales 2026, propuesto por la ONPE.

En cuanto a lo segundo, el jurado indicó que, pese a haber informado con antelación a la ONPE respecto al error de considerar en las primarias de Acción Popular a delegados no elegidos por la militancia, dicha entidad continuó adelante con el proceso.

"La ONPE no debió ir en contracorriente con el JNE"

Ante ello, Tello Alfaro consideró que, actualmente, hay una "mala percepción" de la ciudadanía en cuanto a la relación de ambos organismos, que "están perdiendo las formas".

"Hay que entender que esto también se vio en el tema de Acción Popular hace algunos días. Un desencuentro respecto de la legalidad de las elecciones, que obviamente fueron notoriamente fraudulentas, y que obviamente llevó a que el JNE intervenga y declare la nulidad de esos procesos. Pero ONPE fue, digamos, con una narrativa distinta, y básicamente ha dado pie a que algunas voces equivocadas dentro del partido digan que hubo un cierto margen de legalidad por un reconocimiento que se dieron a unos delegados que nunca fueron electos", señaló.

En ese sentido, el letrado refirió que la ONPE "no debió ir en contracorriente" con el JNE.

"El tema de Acción Popular, por ejemplo, ahí se vio muy mal, porque ahí la ONPE no debió ir en contracorriente con el jurado. Todo lo contrario [...], era para ir como uno solo. ¿Por qué? Porque justamente el enemigo de toda elección es el fraude. Entonces, ante el fraude no queda otra cosa que, por más que puedan tener diferencias, tienen que cerrar filas para combatirlo", indicó.

En el caso de la inviabilidad del voto electrónico para los próximos comicios, Tello sostuvo que la ONPE "debería acatar lo que ha hecho el jurado", pero que también se debería "abrir posibilidades".

"Es sumamente importante que el JNE y ONPE logren establecer esos canales de comunicación adecuados que esperamos todos los peruanos estén bien establecidos y que puedan sacar adelante esta propuesta que definitivamente es muy importante para todos nosotros porque hay que empezar a acostumbrarnos a la modernidad en el Perú", señaló.

"Me parece importantísimo que en esta coyuntura también entre lo del voto digital. ¿Por qué? Porque hay que empezar a cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que tener más confianza en nuestras instituciones y además también [en] los procesos electorales y modernizarlos. Porque también el sistema presencial tiene serias falencias. Y es momento ya de modernizar, sobre todo por el enorme volumen de electores que tenemos en el país: más de 27 millones y, además, peruanos en el extranjero que nos suman también una cantidad importantísima", destacó.

Finalmente, José Tello sostuvo que, "en la medida en que se va incrementando la población electoral", se debería lograr la implementación del voto electrónico, "y sobre todo [que] la gente tenga confianza".