Enrique Valderrama rechaza irregularidades en designación de candidatos al Parlamento Andino del APRA: “Morris no ha sido excluido”

Enrique Valderrama negó que Morris haya sido excluido de la lista de candidatos del APRA. | Fuente: RPP

El candidato presidencial del Partido Aprista Peruano (APRA), Enrique Valderrama, negó que existan irregularidades en la designación de candidatos para los próximos comicios 2026, luego de que Gerardo Morris, secretario general de la agrupación, denunciara que fue excluido de la lista de candidatos al Parlamento Andino, pese a haber obtenido el tercer lugar en las elecciones primarias.

En diálogo con Prueba de fuego, de RPP TV, el candidato presidencial negó que Morris haya sido excluido de la lista de candidatos del APRA. Según señaló, su compañero de partido fue “desplazado una ubicación” debido a un “invitado”.

“Hay 16 candidatos al Parlamento Andino. El compañero Morris no ha sido excluido de la lista de candidatos al Parlamento Andino, solamente que ha habido un invitado en el número tres y él pasa lógicamente. [¿Y ese invitado lo pusieron en el lugar que él había obtenido?] No en el lugar que él había obtenido, pero sí, lógicamente, cuando se coloca un invitado, los otros se desplazan una ubicación”, manifestó.

Asimismo, Valderrama señaló que esta fue una decisión de la Comisión Política del partido, que, según refiere, tiene la “prerrogativa de designar el 20 % de los candidatos” de las listas a nivel nacional.

“Es una práctica usual vista además por la ley y por el estatuto. Todos los partidos tienen esa facultad. [En el caso del Partido Aprista optó por un sistema diferente] Sí, pero ese sistema diferente no excluye la designación del 20 % de los invitados a las listas. El 80 % de esas invitaciones se han dado donde no hay candidatos, en una cuestión muy minoritaria”, indicó.

Gerardo Morris denuncia exclusión en lista de Parlamento Andino del APRA

Gerardo Morris señaló más temprano en Ampliación de Noticias que fue excluido de la lista electoral de candidatos al Parlamento Andino, a pesar de haber obtenido el tercer lugar en las elecciones primarias con miras a los comicios del próximo año.

El secretario de relaciones internacionales del APRA aseguró que se enteró 48 horas antes de la inscripción de la lista de los ganadores, que había sido reemplazado por otro candidato.

"En el Parlamento Andino, nosotros estamos en el número tres. Pero resulta que 48 horas antes de que se inscriba la lista, me entero de que habían invitado a un número tres, y estaban invitando a un compañero que habían excluido al Senado, en el quinto lugar", aseveró.