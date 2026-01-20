JEE declaró improcedente lista al Senado de Renovación Popular por el Callao: Patricia Chirinos quedaría fuera de competencia

El Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao ha declarado improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Senado por la organización política Renovación Popular en dicha jurisdicción, lo que detiene las aspiraciones de la actual congresista Patricia Chirinos Venegas de integrar la cámara alta.



De acuerdo con el documento emitido por el tribunal electoral, la lista compuesta por Chirinos, con el número uno, y Félix Enrique Morales Ubillús, con el número dos, no logró cumplir con los estándares exigidos por el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos.

Al calificarse estas omisiones como requisitos de carácter insubsanable, el organismo dispuso que la solicitud no puede continuar su curso en el proceso electoral.



Incumplimiento de la democracia interna



Uno de los puntos centrales que motivó el fallo del JEE Callao fue la vulneración de las leyes de democracia interna del partido.

Según el organismo electoral, la agrupación política no presentó una lista completa de candidatos elegidos bajo los mecanismos legales, ya que solo uno de los dos postulantes fue seleccionado mediante elecciones primarias.

En contraste, la candidatura de la parlamentaria Patricia Chirinos fue establecida a través de una designación directa, lo cual contraviene la normativa vigente.



Esta situación deja a la agrupación política sin representación para el Senado en la circunscripción electoral múltiple del Callao, pues la fecha límite para solicitar el reemplazo de candidatos venció el pasado 23 de diciembre de 2025.



Plazos vencidos y requisitos insubsanables



La resolución destaca que Renovación Popular se encuentra impedida de designar nuevos candidatos debido al cronograma electoral. Al haber expirado el plazo para las sustituciones, cualquier intento de corrección resulta inviable ante la autoridad electoral.

Aunque la organización política aún mantiene el derecho de apelar ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima como última instancia, expertos consideran que el archivo del caso es inminente dadas las faltas detectadas.



Este proceso de fiscalización es parte de una labor más amplia del JNE, que actualmente revisa más de ocho mil hojas de vida de candidatos para asegurar el cumplimiento de las normas antes de las elecciones del 12 de abril de 2026.

Según información identificada por El Poder en tus Manos, otras regiones como Apurímac también han registrado exclusiones definitivas de listas al Senado y a la Cámara de Diputados de diversos partidos por errores insubsanables y falta de licencias.



Un panorama de exclusiones electorales



El caso de Renovación Popular en el Callao no es un evento aislado en el actual proceso electoral, donde los entes electorales están aplicando con rigurosidad las normas de democracia interna.

Recientemente, el JEE de Lima Centro 2 también declaró improcedente la lista al Senado del partido Salvemos al Perú, que incluía al exministro Mariano González y al expremier Yehude Simon, por presentar una lista incompleta tras una renuncia no reemplazada a tiempo.



Asimismo, la candidatura de la exfiscal Sandra Castro por el Partido Morado fue excluida por no haber renunciado al Ministerio Público dentro del plazo legal.