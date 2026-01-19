Elecciones 2026: JEE Lima Centro 1 declara inscrita fórmula presidencial de Avanza País

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró inscrita la fórmula presidencial del partido Avanza País, encabezada por el congresista José Williams Zapata, con miras a las Elecciones Generales 2026.

La fórmula presidencial está integrada por Fernán Altuve Febres como candidato a la primera vicepresidencia, mientras que la segunda vicepresidencia recae en la congresista Adriana Tudela, hija del excanciller Francisco Tudela.

Hasta el momento, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 ha declarado inscritas 33 fórmulas presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026, previstas para el próximo 12 de abril.

Una tacha contra Williams

Durante el proceso de evaluación, contra la candidatura presidencial de José Williams se presentó una tacha por parte del ciudadano Carlos Alonso Javier Guevara, en la que se cuestionaba que el actual parlamentario no habría consignado de manera precisa información referida a sus ingresos anuales en su declaración jurada de hoja de vida.

Sin embargo, mediante una resolución emitida el último viernes 9 de enero, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró infundada la tacha, al considerar que la omisión atribuida a Williams Zapata no constituye una causal para su exclusión de la contienda electoral.

En el documento, el colegiado dispuso que el candidato presidencial realice una anotación marginal, es decir, una precisión, en su hoja de vida y actualice la información correspondiente a sus ingresos anuales.

Con esta decisión, la fórmula presidencial de Avanza País quedó oficialmente habilitada para continuar en la contienda electoral.

Desde Avanza País informaron a El Poder en tus Manos que el candidato presidencial José Williams presentará de manera oficial su fórmula presidencial este martes 20 de enero.

En la actividad también serán presentados los candidatos a la vicepresidencia, así como las listas al Senado y a la Cámara de Diputados. El evento se realizará desde las 6:00 de la tarde en la avenida Paseo Colón 203, en el Cercado de Lima.