Ernesto Álvarez sobre José Jerí: "Lo principal es que él siga aprendiendo; lo veo ahora mucho más cuajado"

Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros, en entrevista con el diario Perú21, se pronunció respecto a la situación del Gobierno, a pocos días del pleno extraordinario donde se abordarán las mociones de censura contra el presidente José Jerí.

En ese sentido, el titular de la PCM descartó renunciar al cargo, pues, a su parecer, "hay mucha especulación y mala intención" contra el jefe del Estado. Además, destacó que lo principal es que el mandatario continúe "aprendiendo".

"Lo principal es que él siga aprendiendo. Él ha aprendido que todo gesto, toda ubicación y toda palabra tiene consecuencias. Por tanto, lo veo ahora mucho mejor y mucho más cuajado que el congresista que llegó a Palacio. En este momento es una persona que sabe lo que hace. Y espero que, en principio, salga librado de todo tipo de investigaciones de ahora y del futuro", aseveró.

Asimismo, dijo esperar que "concluya su mandato y que sea una promesa para la política futura".

"Porque si algo el Perú necesita a gritos es una clase política. Porque no tener una clase política profesional nos sale muy caro. Eso es lo que no se entiende normalmente. Parece la disquisición de un politólogo. Pero el que no haya una clase dirigente y el que haya políticos que intenten flotar y apelen a la demagogia o que propongan echar mano no solo del presupuesto, sino de las reservas… eso genera consecuencias para el bolsillo de cada uno de los hogares peruanos", indicó.

Además, respecto a los casos de jóvenes que visitaron a Jerí Oré a altas horas de la noche, tras lo cual obtuvieron contratos con el Estado, Álvarez Miranda señaló que "ha habido auxiliares, asistentes, incluso asesores varones que se han quedado a dormir en Palacio después de un operativo de noche y madrugada".

"Sobre todo después de los primeros operativos que el presidente hizo, básicamente como gestos políticos de respaldo a la policía y de acción frente a la criminalidad. Posiblemente, no se haya explicado oportuna o convenientemente", remarcó.

En esa línea, respecto a los 'likes' que el mandatario dejó en varias cuentas de Instagram de jóvenes mujeres, el premier sostuvo que "el presidente es un hombre soltero".

"Hace dos años ni siquiera era congresista. Si analizamos a las personas por su vida privada, vamos a correr el riesgo de regresar a la época victoriana en que la moral tiene estándares tan altos que puede destruir a cualquier persona", apuntó.

Descarta cortina de humo con filtración de fotos de expresidentes en Barbadillo

Por otro lado, Ernesto Álvarez descartó que las fotos filtradas en medios de comunicación de la celda de los expresidentes recluidos en el penal de Barbadillo se traten de una cortina de humo.

"Me sorprendería que haya gente que pueda pensar, dentro o fuera de Palacio, que se va a distraer un tema que es público y que tiene cierto contenido de morbo con escenas de expresidentes con artefactos eléctricos. Me sorprendería, por eso no me parece que haya sido una cortina de humo preparada para ese efecto. Eso va a desaparecer en la medida en que las investigaciones realizadas no arrojen ningún resultado concreto", sostuvo.

En ese sentido, indicó que "el reglamento establecía que podía haber televisores en áreas colectivas", pero que "Barbadillo no tiene áreas comunes".

"Hay que adecuar el reglamento para una realidad diferente. Han ejercido la presidencia. Tampoco se les puede tratar como reos peligrosos", remarcó.

"Hubo casos hace años en que, desde el pabellón de narcotraficantes, pedían delivery del Hotel Country Club. Y eso se demostró en quinquenios anteriores. ¿Qué tan grave es que un expresidente pueda tener una pequeña refrigeradora y pueda prepararse o recibir alimentos? La verdad que no [me parece grave], pero tiene que estar reglamentado. Hay una falta de adecuación legal. Que el personal pueda hacer supervisión es legítimo", puntualizó.