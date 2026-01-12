Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Denuncian que estudio jurídico fundado por Ronald Atencio ofrece servicio irregular de elaboración de tesis

Según un reportaje del dominical Panorama, el estudio se encarga de suplantar tesis
Según un reportaje del dominical Panorama, el estudio se encarga de suplantar tesis | Fuente: Facebook de Ronald Atencio
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

En respuesta, Ronald Atencio, candidato presidencial de Alianza Venceremos, dijo que no trabaja en dicho estudio jurídico hace más de tres años y negó haber realizado "ningún tipo de estas labores".

Elecciones
00:00 · 02:14

El estudio jurídico Athena, fundado por Ronald Atencio Sotomayor, candidato presidencial de Alianza Venceremos, ha sido denunciado por ofrecer servicios irregulares en la elaboración de tesis para estudiantes universitarios.

Según un reportaje del dominical Panorama, el estudio se encarga de suplantar tesis, cobrando por su servicio un monto de 5 900 soles para realizar el trabajo completo.

El programa de televisión presentó conversaciones entre un supuesto estudiante y el personal del estudio, donde se puede oír que estudio jurídico Athena proporciona no solo asesoría, sino que realiza la tesis completa, incluyendo la búsqueda de toda la bibliografía necesaria.

"Sí, nosotros nos encargamos del desarrollo de la tesis", responde un encargado del estudio ante la consulta del servicio solicitado.

Adicionalmente, el estudio ofrece clases a los estudiantes para la defensa de sus tesis, lo que implica otro costo adicional de 1 300 soles

Según un reportaje del dominical Panorama, el estudio se encarga de suplantar tesis
Según un reportaje del dominical Panorama, el estudio se encarga de suplantar tesis | Fuente: RPP

Ronald Atencio niega estar relacionado con la elaboración de tesis: "No he realizado esas labores"

Ronald Atencio, quien también fue abogado del sentenciado Guillermo Bermejo, manifestó que no tiene conocimiento de estas actividades ilícitas ligadas a su estudio. 

"No trabajo ahí hace más de tres años. No te podría decir lo que ha pasado. Soy fundador, pero no he realizado ningún tipo de esas labores. Asesoría en investigaciones sí", afirmó. 

Aunque reconoció ser el fundador, Atencio aseguró que su función se limitaba a asesorías en derecho penal, lo que no involucra la elaboración de tesis.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP232 | INFORMES | Las elecciones regionales y municipales serán este 4 de octubre de 2026

En 2026 también se desarrollarán las elecciones regionales y municipales. Según estimaciones del Jurado Nacional de Elecciones, medio millón de candidatos participarían en estos comicios. En el siguiente informe de El Poder en tus Manos, conoce las fechas más importantes de este proceso electoral para las organizaciones políticas y los ciudadanos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Ronald Atencio estudio jurídico elaboración de tesis

RPP TV

En Vivo

Más sobre Estado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA