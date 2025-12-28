José Jerí señala que a principios de enero presentará el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana multisectorial

El presidente José Jerí, anunció que durante los primeros días se enero de 2026 se presentará de manera formal el nuevo 'Plan de Seguridad Ciudadana' para combatir la inseguridad ciudadana y la ola extorsiva en el Perú.

Agregó que el nuevo plan va a regir tanto a su gobierno como a las próximas autoridades que saldrán elegidas durante las Elecciones Generales 2026.

"Lo cierto es que con lo que hemos encontrado, estamos planteando justamente y por eso que lo vamos a presentar en los primeros días de enero el Plan de Seguridad Ciudadana, el nuevo el que nos va a regir a nosotros y a las próximas autoridades que vamos a elegir en abril. Y con ello va a ser una herramienta que nos permita articular los esfuerzos, así como lo hemos hecho", declaró a RPP.

En esa línea, José Jerí sostuvo que el plan multisectorial cuenta con el respaldo de especialistas peruanos y que también contiene aportes del extranjero.

Agregó que la base de esta nueva estrategia es el plan Bratton, "muy potente y sigue la metodología de trabajo del ya no vigente Plan de Seguridad Ciudadana 2013-2018".

"Entonces estamos generando las herramientas, las condiciones para poder actuar en forma contundente", mencionó.

Presidente José Jerí anuncia que se presentará a principios de enero el plan de seguridad para combatir la inseguridad | Fuente: RPP

Voluntad política y optimista para el 2026

Por otro lado, sostuvo que pese a las acciones para reducir la criminalidad, se necesita voluntad política de los funcionarios para hacer cumplir las normas.

No obstante, volvió a mostrarse optimista de cara al próximo año en materia de seguridad.

"Estoy sumamente convencido y sumamente optimista, los mensajes pesimistas que muchas veces algunas personas quieren transmitir, hay que dejarlos de lado Yo también me he visto envuelto en estos mensajes, pero uno tiene que reponerse y salir con todo a la batalla, porque esta guerra no la vamos a perder", zanjó.

En paralelo, el mandatario informó que el ejecutivo monitorea emergencias como las inundaciones en Madre de Dios y la situación por el sismo en Chimbote, coordinando con el Ministerio de Salud y otros organismos.