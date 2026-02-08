Miralles considera "de prioritaria atención" presupuesto para fiscalías de violencia contra la mujer en Condorcanqui

Denisse Miralles, ministra de Economía, en entrevista con RPP, respondió respecto a la situación del Ministerio Público que, por motivos presupuestales, resolvió que "no puede proseguir el funcionamiento" de dos fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y tres unidades médico legales, dispuestas en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Dichos despachos fiscales y unidades de medicina legal fueron creados en julio de 2025, en el marco de un decreto de urgencia que dispuso el establecimiento de "medidas económicas y financieras para la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ)" en Condorcanqui, localidad awajún donde se reveló que ocurrieron una serie de delitos sexuales contra menores de edad.

Sin embargo, el pasado martes, una resolución de la Junta de Fiscales Supremos (JFS), suscrita por el fiscal de la nación Tomás Gálvez, resolvió que dichas dependencias no podían proseguir "al no haberse habilitado el presupuesto para su continuación". Esto pese a que, en un acuerdo suscrito en diciembre pasado, se acordó prorrogar su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

"Es responsabilidad del titular de la entidad de, con el recurso que se le da, reorientar sus prioridades"

Al respecto, Miralles Miralles indicó que el Ministerio de Economía (MEF) asigna el presupuesto conforme a la normativa vigente, y que es responsabilidad de cada titular de las entidades públicas de "reorientar" el mismo, acorde a sus prioridades.

"Nosotros, en el MEF, lo que hacemos es asignar el presupuesto de acuerdo a la Ley de Presupuesto. O sea, la Ley de Presupuesto se aprueba en el Congreso, en noviembre del año anterior. Nosotros distribuimos. Es responsabilidad del titular de la entidad de, con el recurso que se le da, reorientar sus prioridades. De repente, el presupuesto del Ministerio Público estaba reorientado para otras cosas", sostuvo.

"Pero dependiendo de cómo te va en la gestión, justamente esa es la responsabilidad de todos los titulares, de ver ‘este es un tema urgente, reoriento el recurso, pongo de acá para allá’. Y, adicionalmente, en efecto, nos pueden hacer demandas", agregó.

En ese sentido, enfatizó que a ella le parecía "de prioritaria atención" abordar el tema presupuestario que asegure la continuidad de los despachos fiscales en Condorcanqui.

"A mí me parece de prioritaria atención, sin embargo, también tenemos que ver los espacios que tenemos en el presupuesto. Nosotros distribuimos el presupuesto y, ahorita, todo el recurso del Estado está en los gobiernos regionales, en los ministerios, en el Ministerio Público, en todas las entidades públicas", explicó.

"El MEF no se queda con un recurso, lo que hace el MEF es, mientras va avanzando la recaudación -estoy hablando de marzo, abril, cuando se pagan los impuestos- si hay una proyección mucho más alta, armamos estos paquetes que también son conocidos como créditos suplementarios", acotó.

Finalmente, la titular del MEF señaló que Gálvez Villegas ya ha solicitado una reunión con ella, en la que se abordarían sus demandas presupuestarias.

"El señor fiscal [de la Nación] ya nos ha pedido una reunión, nos estamos sentando para ver sus demandas adicionales. No nos ha hablado particularmente de eso, pero, en este momento, se podría hacer reorientando los recursos para otras cosas, que no quiere decir que no son importantes, pero hay cosas mucho más importantes siempre. Entonces, ese es el éxito de hacer una buena ejecución del presupuesto", puntualizó.