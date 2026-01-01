Ernesto Álvarez responde a ANGR tras enfrentamiento en Pataz: “Durante décadas los gobiernos regionales han manejado recursos del pueblo sin lograr resultados”

Ernesto Álvarez respondió a la ANGR y sostuvo que el problema de la minería ilegal se arrastra en el país desde hace décadas. | Fuente: PCM / Andina

La madrugada del último 31 de octubre se registró un nuevo enfrentamiento armado en una bocamina en Pataz, en la región de La Libertad. Al respecto, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) señaló a través de un comunicado que este hecho “no es un caso aislado, sino la consecuencia de la ausencia de una estrategia eficaz por parte del Ejecutivo”.

En entrevista con La Rotativa del Aire de RPP, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, respondió a la ANGR y sostuvo que el problema de la minería ilegal se arrastra desde hace décadas, debido a la falta de eficiencia y resultados por parte de los gobiernos regionales en su combate.

“Durante décadas, los gobiernos regionales han usufructuado esa autonomía para manejar recursos del pueblo sin lograr eficiencia ni resultados alguno. El tema de Pataz es un tema de minería ilegal que viene de décadas anteriores y que ningún gobierno enfrentó, porque, claro, nadie estaba dispuesto a asumir el costo político”, sostuvo.

Asimismo, Álvarez confirmó que el enfrentamiento armado dejó como saldo tres personas fallecidas y dos detenidas. Asimismo, indicó que la situación fue controlada tras la intervención de la Policía Nacional y el Ejército.

“Los gobiernos regionales implicados en la minería ilegal, ¿acaso no tienen responsabilidad alguna en este problema? ¿Este Gobierno que tiene apenas dos meses es responsable de la minería ilegal y de las consecuencias humanas y criminales que la minería ilegal representa? Es fácil de sacar un comunicado de gobiernos regionales como si este Gobierno de dos meses tuviese la responsabilidad cuando ya se ha encontrado a los responsables y se ha tomado por parte del mismo Ejército control de la situación”, agregó.

¿Qué ocurrió en Pataz?

Ernesto Álvarez también brindó detalles sobre el enfrentamiento armado en Pataz. Al respecto, el jefe del Gabinete refirió que este se desencadenó luego de que un grupo armado trató de robarle el oro a mineros artesanales.

“Lo que ha sucedido en Pataz es de que un grupo armado ha querido robarle oro dentro de un socavón a otro grupo de mineros ilegales. Se han defendido, ¿por qué? Porque hay bandas armadas por parte de los diferentes grupos de mineros ilegales y eso no ha sido controlado por los gobiernos regionales. No es necesariamente obligación del Estado el control de la pequeña minería y minería artesanal y mucho menos minería ilegal. […] Personas armadas han muerto en un intento de robo de oro”, aseveró.