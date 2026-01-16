"Es una norma inaplicable": exviceministro de Seguridad cuestiona decreto que prohibirá dos pasajeros en una motocicleta

El presidente de la República, José Jerí, anunció ayer, jueves, que como parte de las medidas que tomará el Ejecutivo para combatir la incidencia criminal en el país se publicará el decreto supremo que establece la prohibición de la circulación de dos personas en una misma motocicleta.

"En este momento y en esta coyuntura, es necesario tomar acciones, aun cuando afecten temporalmente a algún sector, porque son medidas que tenemos que asumir como Estado para recuperar paulatinamente la tranquilidad y disminuir los índices de inseguridad”, sostuvo.

El anuncio ha generado polémica entre las asociaciones de motociclistas del país, más aún cuando dicha medida ya había sido implementada, en abril del año pasado, por la entonces presidenta Dina Boluarte, en el marco del estado de emergencia que su gobierno decretó para Lima y Callao. No obstante, la norma no tuvo efectos concretos en la disminución de la incidencia delictiva.

"Es una norma inaplicable"

Al respecto, el abogado Julio Corcuera, exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior (Mininter), en diálogo con RPP, cuestionó la medida anunciada por el Ejecutivo al indicar que sería "inaplicable", más aún considerando experiencias similares en la región.

"Quisiera, primero, centrar el tema en términos de la evidencia y de lo que, digamos, la investigación académica sobre este tipo de medidas ha dicho. En Colombia, hay ingentes artículos de cómo esta prohibición no generó ningún tipo de cambio. En el caso de Ecuador, en el gobierno de Novoa, también aparece esta prohibición y, sin embargo, esto no indicó ninguna reducción en la tasa de homicidios, por el contrario, existiendo la prohibición en Ecuador, aumentó. El Gobierno hizo un cambio y dejó que cada provincia la autorregule, y hoy día, aunque la norma dice que está prohibido, en la práctica eso no ocurre", sostuvo.

"En el caso del Perú, esto se ha discutido, pero hay un tema de fondo alrededor de esto: es una norma inaplicable. ¿Quién va a controlar que absolutamente todo ocurra de esta forma o se plantee? ¿Se ha discutido antes, se ha intentado implementar antes? Imagínense ustedes a las personas que nos escuchan y están en la selva en este momento, cuyo medio de transporte común es una motocicleta", indicó.

Corcuera Portugal destacó que "las empresas de seguridad más grandes del país movilizan a su personal para que cumpla y hagan relevos en motocicleta [...], en esta modalidad de dos personas", por lo que, según dijo, la norma significaría "simplificar el análisis de la problemática y habría que preguntar qué tanto el problema es la moto como las armas, por ejemplo, o los explosivos".

"Todas las medidas ayudan, son útiles. Lo importante es que sean absolutamente realizables, porque si uno presenta un titular y detrás del titular no hay nada, queda como tal [...] No podemos nosotros cambiar la realidad a partir de fuegos artificiales. Y uno se saca de pronto un conejo de un sombrero para tratar, a través de un fuego artificial, cambiar la realidad. El sistema es bastante más complejo que eso. La realidad no se cambia ni por decreto ni porque se cree un plan", aseveró.

"Ustedes recordarán, hace tres semanas, se hablaba de la reedición del Plan Bratton para el Perú, desconociendo la naturaleza del Plan Bratton, y después de ese anuncio no hay nada. Hay una sensación de que se hacen anuncios y anuncios y acumulamos anuncios, mientras que en la realidad lo que sí ha cambiado es la violencia del crimen, la incidencia del crimen y las estrategias del crimen.", enfatizó.

"El crimen ha evolucionado y se ha hecho más violento"

Asimismo, Julio Corcuera consideró que el tema de fondo son las modalidades delictivas, que no solo se han vuelto más violentas, sino que ahora se hace uso de armas sofisticadas y explosivos.

"El viernes que acaba de pasar, hace exactamente una semana, una unidad de transporte público ha sido atacada con una granada de guerra tipo piña [...] Hace cuatro o cinco años, eso habría sido imposible. Eso da algunos indicadores. Un primer indicador [es que] hay cada vez más explosivos y usos de armas no convencionales en la delincuencia urbana. Armas largas, dinamita. O sea, ya el cogotero, aquel que robaba a alguien ahorcándolo, ya no existe. Todo el mundo tiene armas o usan explosivos. Esos explosivos no son hechizos. No se compra en una ferretería. Hay un flujo de explosivos. ¿Cómo aparecen esas granadas en la extorsión?", inquirió.

"El crimen ha evolucionado y se ha hecho más violento y ha tomado otras medidas que no son titulares sino han sido medidas estructurales en su cambio. ¿Qué es lo que ocurre? Algunas organizaciones criminales le cobran un cupo a una agroexportadora, le cobran el cupo a una empresa de construcción o a una organizadora de eventos; y además de cobrar el cupo le imponen, en adelante, [que] la empresa de limpieza sea la empresa de limpieza del actor criminal, [que] la empresa de seguridad sea la empresa de seguridad del actor criminal", añadió.

En ese sentido, recordó que, en el caso del atentado contra el grupo Agua Marina, el grupo criminal del que fueron víctimas "exigía que le den una cantidad de dinero en cupo y que contraten a sus 11 empresas: seguridad, luz, instalaciones, producción de eventos, porque ellos observan que este es un negocio importante, que tiene ingente recaudación en uno o dos días".

"Siempre se dice que la seguridad tiene una estructura integral, integrada y es global. Eso incluye la actividad privada. Hay una serie de organizaciones criminales que tienen empresas de seguridad de ellos mismos o asociadas para comprar armas legalmente. ¿Qué se requiere ahí? Cambiar esa norma y ser más estricto, porque, como bien decíamos, estas armas no son hechizas", señaló.

No obstante, en el sector transportes, señaló que las organizaciones criminales han comenzado a exigir a los transportistas varios cupos de manera simultánea.

"Esta organización criminal se hace pasar por otra para que esta le pague dos o tres cupos, o en otros casos, un bus va del cono norte al cono este, y por ruta le cobran diferentes organizaciones criminales, por tramo. Pero, detrás de eso, hay organizaciones criminales; es decir, no es un delincuente inocente ¿Quién tiene una granada o consigue una granada para arrojarla? Es toda una estructura", puntualizó.