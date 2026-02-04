Contraloría solicita información sobre los contratos laborales de tres jóvenes tras reuniones con José Jerí

La institución pidió los expedientes correspondientes a las órdenes de servicio y/o contratos suscritos de Rubiel Cristina Beraun Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo Leiva.

La Contraloría solicitó información al Despacho Presidencial sobre las contrataciones de tres jóvenes en diversas instituciones del Estado y que sostuvieron previamente reuniones con el mandatario José Jerí en Palacio de Gobierno.

Este pedido fue realizado por el jefe del Órgano de Control Institucional de la Presidencia de la República, Edwin Deza Julca, por intermedio de un oficio. El funcionario pidió los expedientes correspondientes a las órdenes de servicio y/o contratos suscritos de Rubiel Cristina Beraun Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo Leiva.

Deza Julca también solicitó al Despacho Presidencial una copia de los comprobantes u otros documentos sustentatorios que acrediten los pagos efectuados en el marco de las órdenes de servicio que tienen las jóvenes señaladas.

La solicitud de información, según se lee en el oficio, se basa en la normativa vigente de la Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control, en la cual se indica que la Contraloría tiene la facultad de acceder "en cualquier momento" a los registros y documentos relacionados con las entidades públicas, aun cuando sean secretos.

La Contraloría espera que todo lo solicitado les sea entregado en un plazo de tres días hábiles.

Visitas en Palacio

El programa Cuarto Poder informó el último domingo que cinco jóvenes visitaron el despacho del mandatario José Jerí y tras ello obtuvieron, días después, diversas órdenes de servicio con el Estado.

El dominical mencionó que las mujeres son Ledy Guadalupe Vela Ramírez, Rubiel Cristina Beraun Rojas, Violeta Emperatriz Beas Otero, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Alexandra Camargo Leiva.

La Presidencia de la República, a través de un comunicado difundido el martes en sus redes sociales, anunció que viene evaluando "las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del Despacho Presidencial", tras la difusión del reportaje. Sin embargo, minutos más tarde, el pronunciamiento fue eliminado y reemplazado por uno nuevo, donde se omitió solo la parte en que se anunciaba las eventuales "acciones legales".

Según la Presidencia, hay un "mal uso de información" que da un "sentido malintencionado" a lo sucedido, "ya que se habla de mujeres jóvenes y profesionales "que, por el hecho de haber ingresado a trabajar a Palacio de Gobierno, se les tilda de una manera denigrante, atentando con ello a la dignidad de cada una".

Además, resaltaron que la duración de las visitas, que en algunos casos alcanzan las cinco horas, se debe al largo "tiempo de espera".

"De igual forma, se pretende informar, de manera tendenciosa, el horario de ingreso y salida de las jóvenes profesionales, insinuando que han pasado horas con el señor presidente, afirmación que no se ajusta a la verdad ya que existe un tiempo de espera muy prolongado para ser atendido, esto producto de las múltiples actividades que se realizan en Palacio de Gobierno", señalan.