Presidencia confirma que empresario chino Zhihua Yang asistió cuatro veces a Palacio de Gobierno, pero no se reunió con José Jerí

El Secretario General del Despacho Presidencial, Benito Villanueva, se presentó hoy ante la Comisión de Fiscalización y recalcó que los extranjeros solo acudieron para coordinar las actividades por el Día de la Amistad Perú-China.

El empresario chino Zhihua Yang visitó cuatro veces Palacio de Gobierno, pero no se reunió con el presidente José Jerí ni con ministros de Estado. Así lo aseguró este miércoles el secretario general del Despacho Presidencial, Benito Villanueva.

Villanueva se presentó ante la Comisión de Fiscalización que realizó hoy una sesión extraordinaria para investigar sobre las reuniones extraoficiales que sostuvo el mandatario con empresarios extranjeros. En tal sentido, enfatizó que los ciudadanos chinos en ningún momento tuvieron un encuentro privado con el jefe de Estado o sus ministros.

"Sobre Zhihua Yang y Ji Wu Xiandong, el primero de ellos ha visitado Palacio de Gobierno en cuatro oportunidades, el 24 de octubre, 12 y 29 de diciembre y 5 de enero de 2026. En tanto que el segundo, en las fechas 2 y 29 de diciembre del 2025 y el 5 de enero de 2026. Sus ingresos han sido autorizados por las áreas de comunicaciones. Tener presente que el presidente no se ha reunido con ellos conforme indica el registro. Debo reiterar que en ninguna de estas visitas se ha reunido (con ellos) el mandatario, ni tampoco con los ministros o viceministros", informó el funcionario ante los congresistas.

El secretario no mencionó los nombres de los funcionarios que se reunieron con los empresarios chinos dentro de Palacio pese a que se lo preguntó el titular de la comisión, Elvis Vergara, durante la sesión. Asimismo, reconoció no tener información sobre el registro de visitas desde la residencia de Palacio ya que es el "ámbito más privado" del presidente José Jerí.

"Esa información yo no la tengo en razón a que es su residencia del presidente. Nosotros, como Secretaría General, nos corresponde la parte administrativa; sin embargo, haré las consultas para hacerle llegar a la comisión (el registro)", puntualizó.



¿Para qué asistieron a Palacio?

Villanueva aseveró que los empresarios chinos solo acudieron para participar en "actos preparatorios con respecto a la organización del Día de la Amistad Perú-China". Asimismo, explicó que los protocolos de ingreso a Palacio de Gobierno se rigen por directivas internas y reconoció una "debilidad" en el sistema de control. En ese sentido, precisó que ya se encuentra en proceso de corrección mediante el fortalecimiento de la interoperabilidad con el Poder Judicial, Fiscalía y la Policía Nacional.

Por otro lado, el funcionario recalcó ante los congresistas que no se produjo omisión alguna y aseguró que las actividades de carácter personal no se encuentran sujetas al registro de actos oficiales, conforme a los lineamientos vigentes del Portal de Transparencia.

"Las reuniones que se gestan dentro del Portal de Transparencia, como las invitaciones y actividades, se hacen a través de oficios que nos llegan. Con esos documentos se elabora la agenda con el presidente y él da las indicaciones para que se hagan mesas de trabajo, reuniones, coordinaciones", indicó.

Villanueva aseguró que toda la documentación de las visitas de los empresarios chinos en Palacio ha sido remitida a la Comisión de Fiscalización.