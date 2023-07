El comportamiento de los políticos no permitió erradicar los cultivos de hoja de coca ilegal, dijo Miguel Hidalgo

Gobierno "De repente vamos camino a convertirnos en un Estado narco", dijo Miguel Hidalgo

Cultivos de hoja de coca en el Perú | Fuente: RPP

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) y exministro del Interior Miguel Hidalgo consideró que el comportamiento de los políticos no ha permitido que se erradiquen los cultivos de hoja coca ilegales en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).



En Enfoque de los Sábados, Miguel Hidalgo indicó que hace falta una "decisión" para erradicar los cultivos de hoja de coca ilegal y sostuvo que el Ministerio del Interior debe establecer una "erradicación forzosa".



"El comportamiento de algunos actores políticos en épocas de campaña o cuando están en el poder. En época de campaña se acercan a zonas cocaleras, con ciertos ofrecimientos a cambio de votos, asumen compromisos políticos, básicamente en no erradicar. Me comprometo si llego a la presidenta o si hago gobierno que no voy a erradicar y a veces eso se cumple. Cuántos años que no erradicamos, más allá de erradicar en el sur, en Pangoa, en San Martín de Pangoa, Puerto Cocos, pero en el corazón del VRAEM no", dijo.



Miguel Hidalgo recordó que al inicio del gobierno de Pedro Castillo el VRAEM fue visitado muchas veces como valle simbólico de las 11 cuencas cocaleras y además se hicieron ofrecimientos como involucrar el mayor sembrío de hoja de coca.

"Todas esas manifestaciones políticas en zonas que son de alta producción de coca y que sabemos perfectamente que la mayoría de la producción va al narcotráfico,tener ese tipo de comportamiento lo que hace es generar expectativa en la gente y orientar su esfuerzo a sembrar hoja de coca.

Miguel Hidalgo Medina, excomandante general PNP y exministro del Interior

"Preocupación de convertirnos en un Estado narco"

El exministro precisó que el 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala, se promulgó un decreto de ley, a través de facultades legislativas, que "cambia la manera de enfrentar la lucha contra la drogas" donde se determinar que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) sea la responsable del contro de insumos químicos. Antes de la norma, afirmó, esto era responsabilidad de la Dirección Antidrogas (Dirandro).

"Hoy las unidades policiales, sobre todo la Dirandro, las bases antidrogas estamos llenos de insumos químicos que no sabemos qué hacer, afectando la salud incluso del propio personal policial porque hasta ahora los señores de la Sunat no disponen qué hacer con los insumos", lamentó.

Ante este panorama, Miguel Hidalgo recomendó que la Dirando se vuelva a encargar de los insumos químicos, pero que la Comisión de Defensa, Orden Interno y Lucha contra las Drogas del Congreso participe y pida cuentas al Gobierno para mejorar los esfuerzos en el control de los insumos químicos.

"Si seguimos así, la producción de cocaína en nuestro país, especialmente en el VRAEM, seguirá aumentando exponencialmente y vamos de repente camino a tener la preocupación de convertirnos en un Estado narco", advirtió.

De acuerdo a información policial en lo que va del año 2023, la Dirección Antidrogas logró realizar 6 799 operativos ejecutados, capturar a 4 645 personas, desarticular 27 organizaciones criminales, decomisar 30.4 toneladas de droga, destruir 31 pistas de aterrizaje clandestinas, destruir 364 laboratorios y destruir 8.5 toneladas de insumos químicos.