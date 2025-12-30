"¡El Perú a toda máquina!": Ministros defienden frase de uso obligatorio en el Ejecutivo y alegan que no implicará gasto adicional

Diversas reacciones en la opinión pública ha generado la elección del Gobierno de la frase "¡EL PERÚ A TODA MÁQUINA!", la cual será de uso obligatorio para todas las entidades del Ejecutivo y, como tal, deberá estar presente "en toda publicidad institucional informativa", según dispone una resolución ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), publicada este martes en el diario oficial El Peruano.

Al respecto, ministros de Estado han justificado la medida alegando que la frase caracteriza el espíritu de trabajo del Ejecutivo y que su utilización no implicará gasto adicional de las arcas públicas.

Ministro de Cultura: "Yo me siento identificado con esa frase"

Alfredo Luna, ministro de Cultura, en diálogo con RPP, señaló que el referido eslogan representa la gestión del Gabinete ministerial, ya que "viene de una actitud de trabajo permanente".

"A nosotros nos quedan siete meses de trabajo. En los dos primeros meses, en los ocho fines de semana, ningún ministro ha estado en casa. Yo, afortunadamente, puedo disponer, porque en casa no me esperan. Entonces, he trabajado de los 75 días, 70 días. Si tú me dices: ¿cómo calificas tu gestión? ¡A toda máquina!, porque es un compromiso de cada uno de nosotros para meter todo", sostuvo.

"Yo me siento identificado con esa frase porque yo le estoy poniendo todo y más de lo que se puede en esta gestión", añadió.

El titular del Mincul tampoco descartó que el Gobierno haya recurrido a esa frase "con fines de promoción".

"¿Nunca hemos utilizado el ‘a toda máquina’ para decir que estamos trabajando mucho? […] En este gobierno, nosotros estamos comprometidos con cumplir una función pública eficiente y comprometida. Ahora, la pregunta va: ¿le parece a usted que esta frase está siendo utilizada con fines de promoción de su gobierno? Si hay resultados y las cosas se están haciendo bien, ¿por qué no? Y porque yo creo, porque veo a mis colegas -no voy a decir que yo soy el que más trabaja ahí- hay algunos, como por ejemplo el ministro de Justicia, que debe estar durmiendo dos horas todos los días, igual el del Interior, que están realmente trabajando duro", destacó.

Ministro de la Producción dice que la frase se eligió en "un compartir": "Es motivacional"

Por su parte, César Quispe, ministro de la Producción, explicó que la frase fue elegida en "un compartir" en el que participaron los ministros y que todos estuvieron de acuerdo, ya que es "motivacional".

"Ha habido un compartir entre todos los ministros y hemos sido consultados. No es una decisión de Consejo de Ministros, es una resolución ministerial, pero los ministros sí sabíamos, hemos deliberado. Es una frase que creo que nos identifica en la forma como venimos trabajando", señaló.

"Es un gobierno de transición y es a toda máquina, es una frase que vamos a usar, motivacional, porque queremos dejar un gobierno diferente, más ordenado y, en especial, reconciliado para que el nuevo gobierno tome la posta. Es un lineamiento que ha sacado PCM hoy [...] y es un miramiento el cual nos ordena al eslogan que vamos a utilizar en el gobierno, como lo hacen todos los gobiernos", agregó.

Asimismo, el titular de PRODUCE refirió que la utilización de la frase no implicará gastos adicionales del presupuesto público.

"No [habrá ningún costo]. Es un eslogan del Gobierno, no va a implicar ningún costo adicional. Nosotros sabemos que somos un Gobierno de transición, sabemos que tenemos que optimizar los recursos y lo hemos visto con hechos. Hemos tenido un decreto de urgencia de austeridad total para poder saber y administrar bien nuestras finanzas", aseveró.

"Primero, nosotros no usamos ya papeles membretados impresos, todos son virtuales, son digitales. Y lo que se va a colocar es un eslogan en las redes sociales. Es un eslogan que va a utilizar el Gobierno [y] no hay ningún presupuesto adicional que se vaya a destinar. Es parte de la identidad y la motivación, creo que somos un Gobierno que estamos a toda máquina, como dice el eslogan y es lo que queríamos reflejar", puntualizó.

Ministro de la Producción indicó que la frase fue consultada a los miembros del Gabinete en un "compartir".Fuente: PRODUCE

Ministro de Salud descarta gastos adicionales por frase: "En la actualidad, todo es digital"

A su vez, Luis Quiroz, ministro de Salud, también descartó que el uso de la frase implique más gastos para el presupuesto público.

"Yo la estoy utilizando y no representa ningún gasto. Absolutamente. Sería un gasto si nosotros tuviéramos papeles con membretes que se utilizaron hasta el final de los eslóganes anteriores y que se desecharon, pero no teniendo esto tenemos que sacar nuevamente las impresiones y forma parte de lo mismo. No representa ningún gasto adicional", señaló.

"En la actualidad, todo es digital y todos los formatos y todo el sistema de gestión documentaria que en el Estado utilizamos es digital, por lo tanto, es cero soles de gasto. Las impresiones son impresiones nuevas que, de todas maneras, hay que tener el impreso", añadió.

Asimismo, el ministro indicó que la adopción de la frase "no se trata de popularidad", sino "de hacer las cosas bien", y que el Gabinete ministerial es responsable de la misma.

"Tenemos un gabinete que no somos políticos, somos técnicos y académicos y queremos sacar adelante nuestro país. Si alguna responsabilidad se tiene sobre la formulación de este eslogan es de todos nosotros, porque todos nosotros hemos propuesto, hemos validado, hemos usado propuestas y nos ha parecido bastante bien. Ojalá que, poco a poco, con los días, se vaya digiriendo y se vaya pensando en lo bien que hace al país estar unidos", sostuvo.

"En la opinión de nosotros, como Consejo de Ministros, hemos dado una opinión muy favorable de esta frase ‘el Perú a toda máquina’. Significa que todos los peruanos debemos poner el hombro y esforzarnos para sacar adelante al país", finalizó.