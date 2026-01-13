Vocero de Somos Perú anuncia proceso disciplinario contra José Jerí; pero el presidente dice tener licencia del partido

El vocero de la bancada de Somos Perú, Héctor Valer, anunció el inicio de un proceso disciplinario contra el presidente José Jerí, militante y elegido congresista por el partido, por su participación en una reunión no oficial con un empresario chino en un chifa de San Borja.

El encuentro, revelado por el programa Punto Final, ocurrió la noche del 26 de diciembre sin registro en el Portal de Transparencia del Estado, lo que ha suscitado sospechas de falta de transparencia y posibles vínculos con temas energéticos.

En el programa Las cosas como son, de RPP TV, Valer enfatizó que Jerí debe explicar su presencia en el establecimiento, calificado como sospechoso, y sugirió que el Ministerio Público intervenga para indagar si implica actos de corrupción.



"Ejecutar lo que nuestro reglamento de la bancada del Congreso de la República nos obliga, que es aperturar un proceso disciplinario [...] para que el señor presidente de la República pueda explicar respecto a su presencia en ese establecimiento", dijo.

La reunión se concretó en un chifa ubicado en la cuadra 19 de la avenida San Luis, en San Borja, donde Jerí llegó a bordo de un vehículo oficial Audi, asignado previamente a la presidenta Dina Boluarte. Vestido de blanco con capucha y morral negro, el mandatario permaneció en el lugar desde las 10:18 p. m. hasta las 11:55 p. m., según el reportaje de Punto Final.

Presidencia confirmó la cita, describiéndola como enfocada en coordinaciones para el Día de la Amistad Perú-China, programado para el 1 de febrero.

Valer: Explicación de Jerí "no tiene transparencia"

Valer cuestionó la vestimenta de Jerí, utilizada para ocultar su identidad, y la elección del lugar, sugiriendo posibles accesos a pisos superiores con empresas chinas.

"La explicación que ha dado el presidente de la República no tiene transparencia toda vez de que no se sabe si ese chifa tiene una puerta de acceso a los a los pisos superiores en la que funcionan las otras empresas", dijo Valer.

Valer destacó el impacto en la reputación del partido, especialmente en un contexto electoral. "Esta conducta sospechosa mancha la imagen del partido Somos Perú. No puede de ninguna manera el partido y los gobernadores regionales y los alcaldes y la bancada quedarse al margen", manifestó.

Sobre los temas discutidos, Valer expresó preocupación por posibles vínculos con el sector energético. "La presencia del presidente de la República con una indumentaria camuflada nos llama poderosamente la atención al haber mantenido una conversación sobre materia eléctrica y, ojalá, no otros temas", indicó.

Jerí responde que pidió licencia a Somos Perú

Jerí fue consultado sobre el anuncio hecho por Valer y señaló que actualmente tiene una licencia de su partido, y que esa condición se extendería a la bancada.

"Creo que (lo del proceso disciplinario) lo dijo el premier de 6 dias, Héctor Valer, o cinco días", dijo Jerí en alusión a su breve paso como presidente del Consejo de Ministros en 2022, cuando fue designado para ese cargo por el expresidente Pedro Castillo, aunque no llegó a solicitar el voto de confianza ante el Congreso.

"Pero creo que más allá de ello, ya he mandado mi licencia al partido; en consecuencia, tengo licencia con la bancada; es un tema de interpretación", agregó el mandatario durante un operativo en Lima en el que acompañó al comandante de la Policía Nacional, Óscar Arriola.

Jerí dijo que también está dispuesto a acudir al Congreso para dar explicaciones sobre la reunión con el empesario chino, un hecho sobre lo cual dijo tener "la conciencia tranquila".

"Acudiré como siempre en lo que corresponda, si me convocan estaré ahí, no hay ningún problema; además, es parte de la obligación constitucional. Además, entiendo las dinámicas parlamentarias, porque soy congresista", dijo.

"Lamentamos que ello se ha interpretado de una manera distinta, a veces uno hace cosas buenas que parecen malas. Pero, en este caso, descarto categóricamente cualquier acto irregular, cualquier conversación irregular", agregó.