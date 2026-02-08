Miralles dice que Plan Nacional de Seguridad Ciudadana "ya está culminado" en el Ejecutivo y solo falta aprobación en el CONASEC

Denisse Miralles, ministra de Economía, en entrevista con RPP, se pronunció respecto al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, un documento multisectorial aún pendiente de presentación, pese a que el presidente José Jerí indicó que ello tendría lugar los primeros días de enero.

En diciembre pasado, el Ejecutivo creó un grupo multisectorial encargado de la elaboración de la propuesta de dicho plan en un lapso de 30 días. No obstante, el plazo fue ampliado en dos ocasiones sucesivas, el 16 y el 25 de enero, ambas veces por un adicional de 10 días calendario.

Al respecto, la titular del MEF indicó que el documento "ya está culminado" en el Ejecutivo, y que solo está pendiente su aprobación en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).

"Sé que hay un grupo bastante grande de entidades, no solo ministerios, que están participando en este plan. El plan ya está culminado por parte del Ejecutivo, pero, de acuerdo a la normativa, tiene que ser aprobado por el CONASEC, que es ese consejo donde no solo participa el Ejecutivo, sino participa la asociación de gobernadores, la asociación de alcaldes, el defensor [del Pueblo], entre otras entidades", indicó.

En ese sentido, Miralles señaló que, la semana entrante, tendrá lugar una sesión del CONASEC donde se aprobará el plan, tras lo cual, según aseguró, este será dado a conocer a la ciudadanía.

"Esta semana que comienza mañana se está convocando al CONASEC, y entiendo que en la sesión uno de los puntos de agenda es la aprobación del plan. Estoy segura de que esta semana lo van a publicar", enfatizó.

"Si ya se aprueba, ya va a ser de público conocimiento y ya se puede presentar, va a estar, me imagino, publicado", recalcó.

"Ha habido una visión de resolver las cosas con las mismas actividades de siempre"

La ministra de Economía señaló que la demora en la elaboración del documento responde a que el Ejecutivo ha incidido en "no resolver el problema de un momento", sino en asegurar que se implementen medidas "drásticas".

"Yo creo que algo importante también que hay que tener en cuenta es que nuestra situación es bastante cambiante y, originalmente, lo que nosotros hemos detectado en esta gestión es que ha habido una visión siempre de resolver las cosas con las mismas actividades de siempre", consideró.

"Entonces, ese esfuerzo adicional les ha pedido el presidente no solo a los ministerios, a las otras entidades para que hagan acciones que puedan realmente, o sea, no resolver el problema de un momento, sino para que podamos dejar algo, una malla más estándar, que tenga continuidad y temas más drásticos como, por ejemplo, lo que hemos hecho con SUNIR [Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización]", acotó.

Miralles destacó que lo realizado con SUNIR "ha sido muy difícil porque hay mucha oposición a mantener un sistema que genera incentivos negativos".

"Y lo mismo no es solo en ese tema, sino también tenemos Migraciones, tenemos la Policía, o sea, hay varias reformas fuertes que se tienen que hacer y eso ha tomado seguro algunas semanas más, pero ya esta semana va a haber el CONASEC, y ahí se aprueba y ahí se va a publicar", puntualizó.