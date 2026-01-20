Tomás Gálvez dice que investigación a José Jerí respetará "la majestad de la institución de la presidencia"

El Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció el inicio formal de una investigación preliminar contra el presidente de la República, José Jerí, tras la difusión de encuentros no registrados oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang.

Durante una entrevista concedida al programa Contra Corriente de Willax Televisión, el magistrado explicó que la institución ya venía trabajando en el caso desde el martes posterior a las revelaciones periodísticas de los programas dominicales.

Gálvez explicó que la estrategia se ha dividido en dos niveles: una fiscalía provincial anticorrupción, a cargo de la doctora Diana Paico, que investiga a los ciudadanos particulares involucrados, y la Fiscalía de la Nación, que asume la indagación respecto al mandatario debido a su prerrogativa constitucional.



Parámetros legales y respeto institucional



La intervención del Ministerio Público se enmarca en las directrices establecidas previamente por el Tribunal Constitucional, las cuales permiten investigar a un mandatario en funciones sin llegar a la etapa de acusación.

Sobre este punto, Tomás Gálvez fue enfático en señalar que el proceso debe ser cuidadoso para no vulnerar la investidura presidencial.

"El Tribunal Constitucional se pronunció concluyendo de que en realidad sí se puede investigar pero solo realizando determinadas diligencias que respeten la majestad de la institución de la presidencia de la República", sostuvo durante la entrevista con el medio televisivo.



En esa misma línea, el magistrado aclaró que la reserva de las actuaciones busca evitar que la labor de la justicia sea utilizada con fines mediáticos o políticos.

"Nosotros ya habíamos actuado sino que no podemos estar publicitando porque obviamente esto no es un show, más bien estamos preocupados porque se trata de la presidencia de la República", enfatizó el fiscal.

Gálvez precisó que el respeto a la institución implica evitar acciones invasivas, como el uso de la fuerza para ingresar a recintos oficiales, siempre que se garantice el acopio de los elementos de convicción necesarios para el caso6.



Delitos imputados y diligencias en curso



La investigación preliminar se centra en los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias agravado, este último debido a la condición de funcionario del presunto agente.

Asimismo, el fiscal no descartó la posibilidad de incluir el delito de cohecho pasivo si se logran confirmar informaciones sobre la entrega de dádivas o donativos al mandatario.

"Realizaremos las diligencias necesarias que no impliquen una afectación a las facultades de la presidencia de la República y luego suspenderemos si es que concluimos la investigación", precisó el magistrado respecto al futuro del proceso mientras Jerí permanezca en el cargo.

Como parte de los actos de investigación, se ha dispuesto la recopilación de videos de las cámaras de seguridad de las municipalidades de Lima y San Borja, así como de inmuebles particulares.

Fuentes de RPP informaron que la fiscal provincial Diana Paico ya coordina estas acciones para asegurar las pruebas antes de que puedan ser eliminadas o los testigos intimidados.

Por su parte, el presidente José Jerí envió una misiva a la fiscalía poniéndose a disposición de las autoridades, por lo que se espera que brinde su declaración la próxima semana.

Los encuentros con Zhihua Yang

La controversia surgió tras detectarse reuniones del presidente en un chifa de San Borja y en un local de la calle Capón, encuentros que no figuraban en el registro oficial de visitas.

Según información obtenida por RPP, Edwin de la Cruz, abogado del empresario Zhihua Yang, afirmó que su patrocinado y el mandatario mantienen un vínculo amical desde que Jerí presidía la Comisión de Presupuesto del Congreso en 2024.

"Esa amistad no es de ahora, son amigos, definitivamente", señaló el letrado al medio citado, contradiciendo versiones que indicaban una relación estrictamente protocolar por actividades culturales.

Finalmente, el fiscal Gálvez advirtió que, si bien el presidente cuenta con protección mientras ejerce el cargo, un eventual escenario de censura facilitaría el avance de la justicia.

"Si concluye la condición de presidente, obviamente sigue con su prerrogativa de antejuicio pero ya no tiene la protección del presidente en ejercicio a quien no se le puede investigar prácticamente de una manera frontal", explicó el fiscal, añadiendo que, de comprobarse los delitos, Jerí podría enfrentar una condena de cárcel efectiva debido a la sumatoria de las penas.

Mientras tanto, la Junta de Fiscales Supremos y el Congreso mantienen la expectativa sobre el desarrollo de estas diligencias que marcan un momento crítico para la estabilidad del Ejecutivo.