Defensa de Ollanta Humala solicita su libertad tras archivo de investigación contra Keiko Fujimori: "La Fiscalía cometió un abuso"

El Poder Judicial (PJ) ha ordenado el archivo definitivo del proceso seguido a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por los delitos de lavado de activos y organización criminal, en el denominado caso ‘Cócteles’.

La decisión del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada deja la puerta abierta para el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), quien cumple 15 años de prisión por financiar irregularmente sus campañas de 2006 y 2011 con fondos del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y de la compañía brasileña Odebrecht.

El propio Humala Tasso, quien cumplirá un año recluido en el penal de Barbadillo el próximo 15 de abril, ha solicitado que se revierta la condena en su contra por el delito de lavado de activos, amparándose en las disposiciones del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (TC).

Y es que, en octubre pasado, el máximo intérprete de la Constitución ordenó anular la investigación y la acusación en contra de Fujimori Higuchi por el caso ‘Cócteles’, que se abrió contra ella y dirigentes de su partido por el supuesto financiamiento irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.

La figura de lavado de activos no es delito en el caso de Humala, dice su abogad

Para Edinson Huamán, abogado de Ollanta Humala, la figura imputada de lavado de activos imputada a Fujimori Higuchi es similar a la de su patrocinado. Según argumentó, el simple hecho de recibir dinero para las campañas electorales “no es delito”.

El letrado acotó que la legislación peruana tipifica el financiamiento prohibido de los partidos políticos desde agosto de 2019.

“Al margen de la calificación jurídica que le pueda dar el Ministerio Público, si es conversión, ocultamiento, transferencia. Pero el punto, la génesis, el punto de partida es el simple hecho de que me imputen a mí que recibo dinero para campaña política. Eso no es delito”, declaró en Ampliación de Noticias.

Huamán indicó que los aportes que percibió su patrocinado fueron una “donación”, por lo que criticó la imputación de la Fiscalía por lavado de activos. Pero, al ser cuestionado sobre cuál es la figura que se aplica por las donaciones no declaradas, respondió que para ese caso se hablaría de una “falsedad genérica”.

“La Fiscalía cometió un abuso al imputar un hecho que no es delito”, cuestionó.

En ese sentido, el defensor legal anunció que ha solicitado la liberación de su cliente ante la Corte Suprema, por lo que están a la espera de la admisión de la solicitud y una próxima convocatoria a audiencia.

“Lo que procede es que justamente la sala convoque a audiencia sobre nuestro pedido. Y se analiza justamente a raíz de los nuevos hechos, que es el fallo del TC y la Corte Suprema, se evalúa que justamente el tema de fondo que nos imputan y por el cual nos han condenado no es delito”, aseveró.

Wilfredo Pedraza, también abogado de Humala, confirmó anoche que presentó una apelación ante el Poder Judicial para que se revise la detención de su patrocinado y se suspenda la ejecución provisional de la pena.

Cabe precisar que el expresidente Ollanta Humala afronta otro proceso por el caso ‘Gasoducto del Sur’, donde la Fiscalía pide una condena de 35 años de prisión contra él y su esposa, Nadine Heredia, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.