"Los casos son idénticos": abogado de Ollanta Humala apela su prisión tras archivo definitivo del caso 'Cócteles'

Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta Humala, confirmó que presentó una apelación ante el Poder Judicial para que se revise la detención de su patrocinado y se suspenda la ejecución provisional de la pena, luego de que se declarara definitivamente archivado el caso ‘Cócteles’ por lavado de activos, que involucraba a Keiko Fujimori.

Durante una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP, Pedraza manifestó que las imputaciones contra el exmandatario por presuntos aportes en las campañas presidenciales de 2006 y 2011 son sustancialmente similares a las que motivaron el archivo del proceso contra Keiko Fujimori y otros imputados.

En ese sentido, señaló que la situación jurídica de su patrocinado debe ser reevaluada tras los recientes pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, los cuales establecieron que los aportes destinados a campañas políticas no constituían delito de lavado de activos antes del 2016.

“Los casos son idénticos porque el fondo, salvo matices, tiene que ver con aportes de campaña de la empresa Odebrecht. El Tribunal Constitucional ha declarado que los aportes para campañas políticas no son delitos sino hasta el 2016. Lo ha establecido el Tribunal Constitucional y, además, hace muy poquito, la propia Corte Suprema”, sostuvo.

“Hoy él (Ollanta Humala) ha cumplido nueve meses de detención por esa causa (lavado de activos) que el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han declarado que no es delito y, por tanto, la arbitrariedad es manifiesta”, apuntó.

En otro momento, el abogado remarcó que durante las campañas electorales del 2006 y 2011 no existía una tipificación penal aplicable al financiamiento político que permitiera sostener una acusación por lavado de activos.

Asimismo, rechazó el argumento fiscal según el cual parte de los fondos presuntamente recibidos habría sido destinado a fines distintos a la campaña, como la compra de bienes inmuebles. Indicó que Humala ha negado haber recibido dichos aportes y que, incluso bajo la hipótesis fiscal, no se acredita el elemento central del delito: el conocimiento del origen ilícito del dinero.

“Si no existe conocimiento del origen ilícito del dinero, no puede configurarse el delito”, afirmó.

“Hoy estamos pidiendo al Poder Judicial que revise la detención del señor Humala por una razón central: si el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema ha dicho que eso no es delito, la gravedad entonces del delito que le imputan ha perdido sustento y por tanto, sin perjuicio de lo que pueda ocurrir en segunda instancia, en la apelación, y estamos esperando nueve meses para que eso comience, pues que enfrente el proceso en libertad y el juez diga lo pertinente cuando esta apelación concluya”, expresó.

Finalmente, indicó que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional deberá pronunciarse en los próximos días sobre el pedido.

“Le estamos diciendo a la sala tres cosas: que tome en cuenta lo resuelto por el Tribunal Constitucional, que tome en cuenta lo resuelto por la propia Corte Suprema y que tome en cuenta lo que ha resuelto una Sala Penal Constitucional en Lima que ha declarado fundado un habeas corpus en favor del señor Humala por la detención indebida con solo la lectura de sentencia. Por tanto, hay pronunciamientos específicos sumamente claros que indican que el señor Humala está detenido indebidamente”, concluyó.