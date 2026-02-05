Condenan a 12 años de prisión a dos policías por corrupción en la compra de implementos durante pandemia de la COVID-19

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, logró que se condene a dos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) por el delito de colusión agravada, cometido entre marzo y mayo del 2020, durante el estado de emergencia sanitaria declarado por la pandemia de la COVID-19.

Los sentenciados son el comandante PNP Marcel Carbajal, exjefe de la Unidad de Logística de la II Dirección Territorial Policial de Chiclayo, y el suboficial PNP Jean Yampufé, exresponsable del estudio de mercado de dicha dependencia.

Ambos recibieron una condena de 12 años de prisión efectiva, el pago de 730 días multa y una reparación civil de S/ 111 101.50.

Asimismo, fueron inhabilitados para ejercer funciones en el Estado por un periodo de 10 años.

En el mismo proceso también fue condenada Giovanna Luna, gerenta general de una empresa proveedora del Estado, en calidad de cómplice del delito de colusión agravada.

A ella se le impuso una pena de cinco años de prisión, convertida en 260 jornadas de prestación de servicios comunitarios, una pena de 365 días multa, una reparación civil de S/ 63 580 y la inhabilitación para contratar con el Estado por cuatro años.

El caso

De acuerdo con la investigación fiscal, los efectivos policiales concertaron ilícitamente con Giovanna Luna para favorecer a su empresa mediante un proceso de contratación directa, pese a que esta no estaba dedicada al rubro de salud ni afines.

A través de este mecanismo se adquirieron elementos de bioseguridad, como mascarillas, guantes de látex y lentes, así como artículos de desinfección y limpieza, entre ellos alcohol en gel, lejía, detergente y papel higiénico, generando un perjuicio económico al Estado por un monto de S/ 756 791.65.

Según la Fiscalía, este mismo proceder se habría replicado en otras 17 contrataciones realizadas durante el mismo periodo.

Cabe precisar que, por este caso, ya fueron sentenciados previamente otros implicados en calidad de cómplices: Claudia Hernández, Janeth Baldeón, Denissis Mccoy (de nacionalidad colombiana), Ramón Andonayre, Luis Guevara y Melissa Puente, quienes recibieron penas de tres años, 11 meses y 17 días de prisión, el pago de 250 días multa y tres años y nueve meses de inhabilitación, mediante el mecanismo de terminación anticipada.