Corte Suprema rechazó recusación de Betssy Chávez para apartar al juez Juan Carlos Checkley del proceso penal en su contra

La defensa legal de Betssy Chávez argumentó que tiene dudas de la imparcialidad del magistrado Checkley Soria.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley seguirá interviniendo en el proceso penal seguido a la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Esto debido a que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema "aprobó" la resolución que emitió Checkley Soria, el último 26 de septiembre, en la que rechazó de plano una recusación que presentó la defensa legal de Chávez Chino para que dicho magistrado se aparte de este proceso penal por una supuesta falta de imparcialidad.



La defensa legal de Chávez Chino solicitó la “inhibición” de Checkley Soria, el último 26 de setiembre, cuando dicho magistrado iba a evaluar el requerimiento fiscal para que se amplíen las reglas de conducta impuestas a su patrocinada en este proceso penal a fin de que no concurra a ninguna de las embajadas ubicadas en Lima, no comunicarse con embajadores, ministros, presidentes o cualquier político de un país extranjero, así como no comunicarse con sus coimputados y testigos del presente caso y que se le fije el pago de una caución de 20 000 soles.



La defensa legal de Betssy Chávez manifestó que tiene dudas de la imparcialidad de Checkley Soria por lo que debe apartarse de este proceso penal al recordar la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional en la que ordenó la excarcelación de la exjefa del Gabinete Ministerial tras anular la resolución judicial que emitió dicho magistrado, el 27 diciembre del 2024, en la que ordenó la prolongación del mandato de prisión preventiva que pesaba en su contra en este proceso penal por haber sido dictada fuera plazo establecido por la ley.

No obstante, el tribunal supremo determinó que en este caso nos encontramos frente a la inexistencia de elementos facticos y objetivos que determinen duda sobre la imparcialidad del magistrado recusado.

Mediante una resolución, a la que tuvo acceso RPP, la sala suprema precisó que Juan Carlos Checkley cumplió de inmediato la excarcelación de Betssy Chávez dispuesta por el Tribunal Constitucional, por lo que se advierte su amplio respeto a la función jurisdiccional de cumplir a cabalidad lo ordenado por el máximo tribunal, así como respetar el derecho de defensa, por lo que no se infiere que su conducta haya mellado el principio de imparcialidad, del cual todo juez debe hacer uso en mérito a la función jurisdiccional que desempeña.

"Por tanto, las alegaciones que sustentan el pedido de la recusante evidencian un alto grado de subjetividad, lo que permite concluir que no se puede apartar de un proceso al juez pese a que algunas de sus resoluciones fueran declaradas nulas, cuando la propia declaratoria de nulidad no lo dispone. Esto se debe a que el principio de imparcialidad se presume, y ello no ha de modificarse si es que no existiera pruebas tangibles, notorias y evidentes de que su conducta habría vulnerado algunas de las dos dimensiones del citado principio", precisó la sala suprema en su resolución.

Ante esta decisión, Checkley Soria seguirá ejerciendo funciones como juez supremo de control respecto a este proceso penal en el que Betssy Chávez ya fue condenada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión y se ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.

La exjefa del Gabinete Ministerial permanece en la residencia de la Embajada de México en Lima luego de que el Gobierno de dicho país le otorgara asilo diplomático.