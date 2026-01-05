Juan José Santiváñez solicitó al PJ que ordene a la Fiscalía el cierre de la investigación en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad

Juan José Santiváñez es investigado por la Fiscalía. | Fuente: Andina

El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, solicitó al Poder Judicial que ordene a la Fiscalía de la Nación el cierre de la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de abuso de autoridad en agravio del estado.

A través de su defensa legal, Santiváñez presentó una solicitud de control del plazo contra la Fiscalía de la Nación a fin de que concluya está investigación preliminar y emita el pronunciamiento que corresponda; es decir, si presenta una denuncia constitucional ante el Congreso de la República o bien archiva el caso.

La defensa legal del extitular del Interior precisa en su solicitud de control del plazo que -previamente- hizo este requerimiento a la Fiscalía de la Nación. Tras ello, el Ministerio Público le informó que se emitirá la resolución que corresponda en el plazo de ley; sin embargo, a la fecha no ha emitido pronunciamiento.

Ante ello, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el jueves 8 de enero a las 11:30 a.m. una audiencia virtual para evaluar dicho recurso con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

La Fiscalía de la Nación inició esta investigación preliminar en agosto del 2024 tras la difusión de presuntas conversaciones que habría tenido el extitular del Interior con el capitán de la Policía Nacional, Junior Izquierdo, conocido como "Culebra", en las que le habría pedido al oficial hacer gestiones para controlar a un periodista, entre otros temas.

Al respecto, el exministro del Interior ha negado, en diversas oportunidades, ser autor de los audios y conversaciones que el efectivo policial ha presentado como prueba en este caso.