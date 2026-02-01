PJ ordenó que se amplíe por 26 meses la investigación a Alejandro Sánchez en caso ‘Asesores en la Sombra’

Alejandro Sánchez. | Fuente: Ministerio Público

El Poder Judicial ordenó que se amplie por 26 meses adicionales el plazo de la investigación preparatoria seguida al empresario Alejandro Sánchez, sindicado por la Fiscalía como el financista del expresidente Pedro Castillo y otros por el caso ‘Asesores en la Sombra’.

La jueza Margarita Salcedo adoptó esta medida al declarar fundado "en parte" el requerimiento que hizo el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder para que se ordenada una prórroga de esta investigación preparatoria, pero por un plazo de 36 meses adicionales, a fin de efectuar todas las diligencias que se encuentran pendientes de realizar para un correcto esclarecimiento de los hechos investigados.

Mediante una resolución emitida el 15 de diciembre del 2025, a la que tuvo acceso RPP, la magistrada dispuso que está prórroga de 26 meses adicionales vencerá el 19 de diciembre del 2027, por lo que el representante del Ministerio Público deberá emitir la disposición respectiva oportunamente, siendo de exclusiva responsabilidad de la Fiscalía la observancia del cumplimiento de los plazos.

La jueza Margarita Salcedo también declaró "improcedente" el pedido de control de plazo que hizo la defensa legal del empresario Alejandro Sánchez para que se ordenara la conclusión inmediata de esta investigación preparatoria, así como "infundadas" las oposiciones formuladas por los abogados de Alejandro Sánchez, Biberto Castillo y Eder Viton contra el requerimiento de prórroga que hizo la Fiscalía respecto a este proceso penal.

Ante ello la defensa legal de estos investigados al igual que el abogado del exalcalde del distrito cajamarquino de Anguia, José Medina presentaron, por separado, recursos de apelación con el fin de que la instancia superior revoque la prórroga de 26 meses aprobada por dicha magistrada y reformándola ordene la conclusión inmediata de esta investigación preparatoria.

Ante ello, la jueza Margarita Salcedo resolvió el último 22 de enero "conceder" todos estos recursos de apelación y remitirlos a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional instancia que, si los admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto en los próximos días.

Según la Fiscalía, los denominados ‘Asesores en la Sombra’ formarían parte de una presunta organización criminal que habría encabezado el expresidente Pedro Castillo y que habría actuado en diversos actos Ilícitos cometidos por dicha red.