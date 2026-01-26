PJ volvió a rechazar pedido de César Hinostroza para que se ordene cese de prisión preventiva en su contra por caso 'Los cuellos blancos'

César Hinostroza es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado peruano.

El Poder Judicial volvió a rechazar el pedido del exjuez supremo César Hinostroza para que se ordenara el cese del mandato de prisión preventiva por 36 meses que se dictó en su contra como parte de un proceso penal que se le sigue por el caso denominado 'Los cuellos blancos del puerto'.



La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema adoptó esta medida al declarar “infundado” el recurso de apelación que presentó Hinostroza Pariachi para revocar la resolución que emitió el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, el 22 de agosto del 2025, en la que declaró “infundada” la solicitud que interpuso su defensa legal para que dicho mandato de prisión preventiva que pesa sobre el exmagistrado fuera sustituido por una medida de comparecencia simple dentro de este proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado peruano.



El exjuez supremo Cesar Hinostroza alegaba en su recurso de apelación, presentado el 28 de agosto del 2025, que la resolución impugnada vulnera el principio de legalidad, el derecho a la libertad personal, el debido proceso, la debida motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a la prueba.



No obstante, la sala suprema resolvió confirmar la resolución que emitió Checkley Soria al determinar que sus fundamentos están acordes a la norma aplicable y a la verificación de que los presupuestos que la justifican se mantienen frente a lo cual los argumentos del recurso de apelación en modo alguno desvirtúan la decisión ni los fundamentos que la sustentan.



“Se debe respaldar que resulta evidente que todavía se justifica la medida coercitiva impuesta de prisión preventiva, y no su sustitución por una medida de menor nivel como la comparecencia simple, según pretende el recurrente”, precisa la sala en su resolución a la que tuvo acceso RPP.



La defensa legal de César Hinostroza solicitó el cese del mandato de prisión preventiva que se dictó contra su patrocinado el 21 de octubre del 2018, al sostener que se desvanecieron los graves y fundados elementos de convicción en lo que concierne a los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal que le atribuye la Fiscalía a su defendido respecto a cinco hechos recogidos en la disposición número 15 del 19 de octubre del 2018, entre ellos integrar la organización criminal, mal denominada 'Los cuellos blancos del puerto', donde se le considera cabecilla o líder.



Sobre César Hinostroza pesan otras investigaciones fiscales, así como también dos pedidos de extradición ante las autoridades del Reino de Bélgica, donde se encuentra radicando en la actualidad.