Poder Judicial evaluará el 6 de febrero solicitud de Yenifer Paredes para afrontar sin restricciones investigación por caso 'Anguía'

Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, solicitó al Poder Judicial afrontar sin ninguna restricción en su contra la investigación preparatoria que se le sigue en la Fiscalía junto a su hermana, Lidia Paredes, esposa del exmandatario, y otros, por el caso ‘Anguía’.

A través de su defensa legal, Yenifer Paredes, pidió que se declare el cese del mandato de comparecencia con restricciones que le impuso la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional el 24 de octubre del 2022 a raíz de este caso.

La solicitud de cese de la medida de comparecencia con restricciones de Yenifer Paredes fue presentada ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que programó para el viernes, 6 de febrero, a las 2:30 de la tarde, una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

El Ministerio Público atribuye a Yenifer Paredes y a sus hermanos Lilia Paredes, Walter Paredes y David Paredes, así como al exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina, y otros, ser parte de una presunta organización criminal dedicada a licitaciones públicas fraudulentas que habría tenido como campo de acción Lima, Cajamarca y Amazonas, donde se favoreció a empresas de fachada con el otorgamiento de la buena pro de obras públicas vinculadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por grandes sumas de dinero, pese a no contar con los requerimientos exigidos por la ley.