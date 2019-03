Los procuradores explicaron sus vínculos a Chimpum Callao y el PPC. | Fuente: RPP

Los procuradores del caso Lava Jato se pronunciaron este jueves respecto de las acusaciones que realizó el parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde (Acción Popular) respecto de sus presuntos vínculos a Chim pum Callao y el Partido Popular Cristiano (PPC).

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP, el procurador Jorge Ramírez confirmó que trabajó como procurador durante la primera gestión de Omar Marcos en la Municipalidad de Ventanilla entre 2007 y 2011; sin embargo descartó haber sido su abogado. También rechazó que su relación laboral con Chim pum Callao le imposibilite ser imparcial en sus funciones.

“Trabajé en el primero de 2007 a 2011 (como) procurador y gerente de asesoría jurídica (…) Yo no he sido abogado personal del alcalde Omar Marcos (…) Por mi relación con Chim pum Callao objeta mi imparcialidad en el ejercicio de mis funciones, eso es falso. Yo he embargado en los casos que tienen que ver con Lava Jato en el Callao”.

Sobre inhabilitación del IPD

Respecto de la inhabilitación que el parlamentario accipopulista dijo que el procurador tenía por el IPD, el procurador aseguró que, si bien es una imputación nueva en su contra, esta había sido declarada nula. En esa línea dijo que no quería especular sobre la razón por la que se dieron estas acusaciones.

“Lo que es nuevo en mi caso es esta relación de inhabilitación que ha sido declarada nula y que yo sí informé (…) Es entrar a un terreno político que yo no quisiera entrar nosotros queremos mantenernos en el ámbito judicial, porque si no es meternos al terreno político donde hay otros intereses”.

Procuradora responde

La procuradora adjunta Silvana Carrión también respondió a García Belaúnde y si bien dijo que postuló como regidora a La Molina por el PPC durante las elecciones de 2010, tras perder los comicios no participó de la actividad partidaria ni acudió a reuniones. Agregó que no conoce a Lourdes Flores Nano y que solo supo de Horacio Canepa por las investigaciones en su contra.

“(Puedo probar que no conocía Horacio Canepa), pero además en mi actuación como procuradora adjunta, lo que sí le puedo informar es que en el caso arbitrajes vinculado al señor Canepa nosotros hemos promovió denuncias ampliatorias, porque esto comenzó como una denuncia de oficio de la Fiscalía, pero la procuraduría ha promovido hasta dos denuncias ampliatorias contra el señor Canepa y otros árbitros en esa investigación”.

Carrión comentó que toda esta información ya había sido presentada cuando fueron designados en sus cargos y que incluso pasaron por un polígrafo, por lo que consideró que García Belaunde pudo haber tenido mala información al momento de presentar estas acusaciones.