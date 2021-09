HONOR podría ser bloqueada en Estados Unidos tal y como ocurrió con Huawei | Fuente: RPP

Honor pasa horas de tensión. Tras independizarse de Huawei en 2020 para transitar sin problemas en el mercado de smartphones a nivel global, nuevos detalles sobre un posible veto han sido publicados. En medio de la expectativa por el crecimiento de la compañía china a nivel global, ya se habla de un probable bloqueo a Honor en Estados Unidos, y bajo la administración del presidente Joe Biden.

Es inevitable remitirnos al caso de Huawei, la firma tecnológica china que fue bloqueada en Estados Unidos por el expresidente Donald Trump, y cómo esa historia afecta a Honor para su despegue en temas de telecomunicaciones, en medio de una guerra comercial que enfrenta a Beijing con Washington y que tiene a Huawei en un limbo comercial por más de dos años.

Huawei y la “lista negra de entidades”

En mayo de 2019, el expresidente Donald Trump determinó que Huawei y otro grupo de empresas chinas debían entrar a la “lista negra de entidades” establecida por el Departamento de Comercio. Esta decisión provoca que las empresas estadounidenses deban cancelar acuerdos de todo tipo con la gigante asiática.

¿La razón? El argumento que presenta Estados Unidos es la supuesta coordinación entre Huawei y el gobierno chino para usar la infraestructura de la marca china en suelo norteamericano como parte de un sistema de espionaje a servicios de inteligencia y seguridad nacional. En ese momento, Huawei contaba con una alta cuota de instalaciones a nivel rural, mientras preparaba el camino para la siguiente generación de redes.

Esta decisión agravó las relaciones entre China y Estados Unidos, y llegó en un momento en el que la hija del presidente de Huawei era retenida en Canadá a pedido de la justicia norteamericana por supuestas violaciones al tratado de libre comercio entre ambas naciones, tras vender suministros a una empresa iraní mediante una empresa “fantasma”.

En ese momento, Huawei era la empresa más importante en temas de conectividad de todo tipo, y la segunda más importante del mundo en venta de smartphones, solo superada por Samsung.

Tras determinar el bloqueo, Huawei perdió la posibilidad de trabajar con Google para el soporte de Android, y determinó la veloz aparición de HarmonyOS, el sistema operativo de la marca china para sus dispositivos. Con esta resolución, la cuota global de mercado de Huawei se diluyó.

¿Por qué Google bloqueó a Huawei?

La decisión de terminar los acuerdos con Huawei no fue iniciativa de Google, sino el estricto cumplimiento de una orden presidencial emitida por Donald Trump. Google mantenía a Huawei como un socio estratégico para su cuota de mercado frente a iOS de Apple, y consolidaba su liderazgo con Samsung y la marca china como sólidos aliados.

En 2015, por ejemplo, Google y Huawei trabajaron juntos en el teléfono inteligente Nexus 6P de la empresa estadounidense, que fue fabricado por Huawei y llevaba el logotipo de la empresa china en la parte posterior. Para desarrollar el teléfono Nexus, los ingenieros de Huawei de China pasaron meses en los EE. UU. trabajando en la sede de Google. Incluso se le proporcionó a Huawei un laboratorio dedicado en su campus de Mountain View, dando trabajo a 100 empleados de Huawei.

Tras el bloqueo de 2019, se conocieron detalles de un proyecto trunco entre ambas compañías para la confección de un parlante inteligente con Google Assistant, y que hubiese significado el inicio de la masificación de las bocinas inteligentes de Google con un constructor de alcance global.

¿En qué consiste el bloqueo a Huawei?

Huawei aún es fuerte en infraestructura de telecomunicaciones | Fuente: Huawei

Básicamente, el ingreso de Huawei a la “lista negra de entidades” del Departamento de Comercio provoca que las empresas estadounidenses detengan sus acuerdos comerciales y que, para mantenerlos, deban solicitar una licencia temporal en esa entidad.

Las condiciones para que una compañía de EE. UU. pueda sostener sus negocios con Huawei son: no negociar un producto que sea clave para la seguridad nacional en Norteamérica y que el producto tenga un mercado en el que compita abiertamente con otras compañías. Empresas como Google, por ejemplo, no tienen un competidor de altura en términos de OS.

Si bien Huawei pudo recuperar, con el tiempo, los acuerdos con compañías estadounidenses que solicitaban una licencia comercial al Departamento de Comercio, hasta ahora no sale de ese bloqueo comercial y, por ende, no puede volver al ecosistema “Android by Google”.

Huawei no ha sido la única en la “lista negra”

Xiaomi ha estado en una lista negra de entidades a inicios de 2021 | Fuente: RPP

Ojo que hay varias “listas negras” emitidas por otras entidades. Ya Xiaomi pasó un susto temporal cuando el Departamento de Defensa, tras un reporte del Pentágono, solicitó a las empresas estadounidenses retirar sus inversiones de la marca naranja, debido a ciertos vínculos con el gobierno chino. Xiaomi sustentó su caso ante la corte y pudo salir, sin problemas, de esa categoría para operar libremente en suelo norteamericano.

Debido a este punto, en el que varias instancias del gobierno interpretan el nivel de peligro que una marca puede representar, es que ha llegado la voz discordante entre el Pentágono y el Departamento de Energía – entes a favor del bloqueo a Honor – frente al Departamento de Comercio y de Estado – con una postura contra el veto comercial -.

Otras compañías que han estado bajo observación han sido ZTE, DJI, SMIC, Hi Silicon y las sucursales de Huawei en todo el mundo, entre un conjunto de cientos de compañías en distintos países. En el caso de Perú, por ejemplo, aparece Huawei Cloud Perú en esta lista de entidades.

Honor: la ex marca de Huawei

Honor anunció abiertamente que cuenta con Android by Google en sus nuevos equipos | Fuente: RPP

Sin embargo, Honor es un caso particular. Desde 2013, la submarca de Huawei se convirtió en un laboratorio para la experimentación de su división de R&D. Con el tiempo, la marca fue ganando popularidad en Asia y Europa y obteniendo su propia cuota de mercado, pero siempre de la mano de Huawei para presencia en eventos como el CES, el MWC o el IFA.

En 2020, y debido a las enormes presiones sobre Huawei, Honor fue comprada por un consorcio formado por Shenzhen Smart City Technology Development Group Co y "más de 30 socios, agentes y distribuidores de Honor", que incluyen entidades afiliadas al gobierno.

Luego de esto, Honor anunció una serie de equipos bajo la serie 50 y Magic3 que integraban, además de la tecnología 5G de Qualcomm – vetada a Huawei -, los servicios completos de Google. Esto habría levantado las alertas en miembros del Congreso de los Estados Unidos quienes, bajo el autotítulo de "Grupo de trabajo de China", escribieron a la secretaria de Comercio Gina Raimondo la semana pasada diciendo que "las mismas preocupaciones sobre las exportaciones de tecnología a Honor cuando era parte de Huawei deberían aplicarse en su estado actual de propiedad respaldada”.

La carta, que describía la desinversión como "la mano visible del Partido-Estado que protege a Honor de los controles de exportación de Estados Unidos", afirmaba que Honor fue vendida a un consorcio cuyo mayor accionista es el gobierno de Shenzhen, y agregó: "Los analistas han notado que la venta dio acceso a Honor a los chips y al software que, presumiblemente, se habría bloqueado si no se hubiera realizado la desinversión".

El argumento se centra en que el acceso de Honor a la tecnología de partners como Google y Qualcomm no hubiera sido posible si permanecía bajo la administración de Huawei, pero ese traspaso a un consorcio chino no debería cambiar esas condiciones.

La decisión podría ser de Biden, y eso tampoco es bueno

El presidente Joe Biden podría tener la decisión final en el caso Honor | Fuente: AFP

Con el cambio de gobierno en Estados Unidos, se inició un debate respecto a la posibilidad de que el actual presidente Joe Biden pueda revertir la decisión asumida por Trump en 2019. Sin embargo, la propia Gina Raimondo zanjó el tema en febrero de 2021:

"Entiendo que las marcas se incluyen en la Entity List y la Military End User List, en general, porque representan un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos o los intereses de la política exterior", dijo Raimondo en una audiencia. “Actualmente no tengo ninguna razón para creer que las entidades en esas listas no deban estar allí. Si se confirma, espero recibir una sesión informativa sobre estas entidades y otras de interés".

Por otro lado, el presidente Biden se ha mostrado a favor del bloqueo a Huawei durante su campaña electoral, señalando que “sólo Dios sabe lo que están haciendo con la información que obtienen de aquí. Entonces, como presidente, profundizaré en ello. Conseguiré que los expertos cibernéticos me acompañen para que me den la mejor solución para afrontarlo”.