'Stranger Things 5' capítulo final: ¿qué dijo la crítica sobre la despedida de la serie de Netflix?

Millie Bobby Brown y Noah Schnapp en el Avant Premiere de Stranger Things. | Fuente: Netflix

Críticas divididas por el final de Stranger Things

Empire (Leila Latif)

"No hay una buena historia con un mal final. El final es la idea; es lo que desvela el verdadero propósito de aquello que has estado viendo. Así ocurre con este final de Stranger Things, una conclusión de dos horas cuya idea resulta ser más superficial de lo que sus fans acérrimos podrían haber esperado (…) Todo esto podría haber sido más audaz, podría haber intentado ser revelador en lugar de solo catártico, pero a todos los efectos, aún podemos afirmar con seguridad que se evitó un desastre en Hawkins, Indiana".

The Washington Post (Lili Loofbourow)

"Se adentraron aún más en ese modo en el final, que dedicó los últimos 45 de sus 125 minutos a explicar cómo están las cosas 18 meses después de que la pandilla derrotara a Vecna ​​(y al Azotamentes). El tono va de conmovedor a empalagoso (…) Si esto último te importa, el final probablemente fue una decepción. Durante mucho tiempo supuse que los hermanos Duffer estaban inventando la cosmología de la serie sobre la marcha, y eso era parte de la gracia: Dungeons & Dragons tiene mucho de eso".

CNN (Dan Heching)

"El desenlace de este episodio de tamaño cinematográfico fue inflado, con mucho tiempo en pantalla dedicado a cerrar las historias de varios personajes, como Hopper (David Harbour) finalmente teniendo su tan esperada cita con Joyce (Winona Ryder) y pasando directamente a arrodillarse para proponerle matrimonio, y una desternillante secuencia de graduación de bachillerato que mostró la brillantez rebelde de Dustin (Gaten Matarazzo) rindiendo homenaje al querido y fallecido Eddie (Joseph Quinn). Después de este año extraño, asegurarse de que todos tuvieran su final feliz en Stranger Things fue más que bienvenido".

Esquire (Brady Langmann)

"Es algo así como si Stranger Things deja caer el peso apocalíptico en su tramo final (…) Hay que reconocerlo: la escena final de Stranger Things es absolutamente perfecta. Volvemos al sótano de la casa de los Wheeler, donde Mike, Max, Dustin, Lucas y Will por fin terminan su campaña de Dungeons & Dragons. Esto, por supuesto, es un guiño a la primera escena de la primera temporada, cuando los cuatro chicos discutían y gritaban por el mismo juego en la misma mesa. (…) Tal y como ha sido está década de Stranger Things, el camino de vuelta a esta habitación fue desordenado. Estuvo lejos de ser perfecto, pero por cada tropiezo, la serie nos ofreció un momento memorable".

¿De qué trata Stranger Things 5?

Stranger Things es una serie de televisión de suspenso, ciencia ficción y terror de Netflix. Creado por los hermanos Matt y Ross Duffer y producida por Shawn Levy, el programa llega a su fin con la quinta temporada.

"Otoño de 1987. Hawkins sigue devastado tras la apertura de múltiples portales. Once ha vuelto a esconderse mientras el gobierno intensifica la búsqueda. Vecna ha desaparecido, pero su amenaza sigue latente. Con el aniversario de la desaparición de Will acercándose, una nueva oscuridad se cierne sobre el grupo, que deberá unirse una última vez para acabar con el terror del Upside Down", se lee en la sinopsis.

¿Cuándo y dónde se estrenó Stranger Things 5?

La temporada final llegará en tres partes:

Volumen 1 . Miércoles 26 de noviembre.

. Miércoles 26 de noviembre. Volumen 2 . Jueves 25 de diciembre.

. Jueves 25 de diciembre. Volumen 3 (episodio final). Miércoles 31 de diciembre.

¿A qué hora se estrenó el Volumen 2 Stranger Things 5 en Perú y Latinoamérica?

En Latinoamérica, los episodios del Volumen 2 se estrenarán de forma simultánea en Netflix, según el siguiente horario:

7:00 p.m. México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 8:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 9:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay. 10:00 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

La serie Stranger Things llegó a su final luego de su estreno en Netflix el 2016.Fuente: Netflix