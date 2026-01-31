“Vuelvo sin temor al fracaso”: Gisela Valcárcel habla de su regreso a la TV con dos programas

Gisela Valcárcel arribó a Iquitos y durante su visita, la conductora fue abordada por la prensa y no evitó responder sobre su retorno a Panamericana Televisión, así como sobre los comentarios sobre sus comparaciones con Magaly Medina.

La presentadora confirmó que su regreso al canal donde inició su carrera televisiva es una decisión firme y sin temores. “Todavía no tengo equipo de trabajo porque lo primero que haré será lanzar dos producciones en Panamericana, canal en el que nací y al que vuelvo sin temor al fracaso”, expresó.

Asimismo, recordó que los cuestionamientos al alcance del canal no son nuevos. “Sé que en redes sociales se comentan algunas cosas, que es un canal con antena fría. Lo mismo pasaba en el ‘87 cuando debuté y me lancé a la piscina; y 39 años después, aquí estamos”, dijo en entrevista a Trome.

La llegada a Iquitos de Gisela Valcárcel es para participar en la celebración por el 28 aniversario del Grupo Explosión, evento que se realizará en el local El Pardo este sábado. Sin embargo, se difundió en redes sociales que Magaly Medina habría sido la primera opción para animar el evento, pero como su tarifa era más alta, decidieron contratar a Valcárcel.

“No sé si alguien cobra más que yo, pero si es así, está bien. No creo que haya necesidad de compararnos, porque Magaly es periodista y hace otro tipo de trabajo; yo me dedico al entretenimiento”, señaló.

Durante la conversación, Gisela también le preguntaron por las cirugías estéticas, en referencia a Medina. Si bien aclaró que no está en contra de estos procedimientos, aseguró que, de tomar una decisión al respecto, preferiría mantenerla en el ámbito privado. “Si me animo, lo haré, pero creo que no difundiría el proceso, sería algo más personal”, indicó.

La trayectoria de Gisela Valcárcel en la TV

Gisela Valcárcel ha cosechado innumerables éxitos, pero antes de tener sus propios programas, comenzó como vedette volviéndose conocida en Risas y Salsa como bailarina y actriz extra.

En 1987, Panamericana TV le propone un programa propio bajo el nombre de Aló Gisela logrando 40 puntos de rating.

Después, en 1993 y 1994 ingresó a América TV para conducir Gisela en América repitiendo el formato que la llevó a la fama. Al año siguiente, volvió al canal 5 con Así es Gisela, programa de entrevistas nocturno.

No obstante, regresó al canal 4 nuevamente con Gisela en América. Pese a que en 1998 trabajó en Red Global con el programa Gisela Contigo, no logró tener el mismo impacto que sus espacios anteriores, por lo que volvió a Panamericana en el 2000 con Aló Gisela.

Ya para 2013, con su productora conformada, presentó El Gran Show que fue todo un éxito y fue el más visto por las familias junto a El artista del año y Bailando por un sueño.