"No hay nada de cierto de lo que se dice": Sergio Galliani niega acusaciones de maltrato en obra de teatro [VIDEO]

El actor Sergio Galliani se pronunció luego de que surgieran acusaciones de presunto maltrato durante la obra Monólogos de la vagina, montaje que estuvo bajo su dirección en el Teatro Marsano.

Todo surgió a raíz de las declaraciones de la actriz Sonia Oquendo en el pódcast Habla serio, donde señaló que no la pasó nada bien durante su participación en la obra, que incluso dijo que llegó a afectarla hasta llegar a un cuadro de depresión.

"Yo llegaba a ese teatro y de frente me encerraba en mi camarín y no salía hasta la hora que levantaban el telón. Sentía que estaba en una cárcel. Era horrible. Todo era tristeza alrededor", mencionó Oquendo.

Indicó que la situación se agravó cuando Camucha Negrete reveló que padecía cáncer y, poco después, se dio a conocer su muerte. También acababa de fallecer Hernán Romero, padre de la hija de Martha Figueroa, actriz que reemplazó a Camucha. Finalmente, señaló que su hermano falleció de manera repentina a causa de un infarto.

"Empecé a sentir que no estaba entrando al Marsano de antes; ya no estaba Osvaldo [Cattone]. Sentí algo oscuro, una nube negra que teníamos encima, y no me equivoqué porque pasaron cosas tremendas […] Tres actrices de los Monólogos sufrimos la pérdida de un ser cercanísimo. Qué durísimo. Ninguna de las tres actrices fuimos felices haciendo esa obra, y fue durísimo", explicó.

Sin embargo, Sonia Oquendo prefirió no ahondar en la situación puntual que la llevó a padecer un cuadro depresivo.

"No te he dicho qué fue lo que provocó que entrara en ese cuadro, y eso no te lo puedo decir porque serían titulares de periódicos mañana. Me lo voy a guardar para el día que escriba un libro. Lo único que puedo decir, y como broche de oro para cerrar[...] es que, si bien a esta edad no hay acoso, sí puede haber maltrato a una actriz, a una señora, a una dama, a una compañera de trabajo que venga de un hombre. Eso pasó", concluyó.

Camucha Negrete sufrió maltratos de Sergio Galliani, según Rodrigo González

A las afirmaciones de Sonia Oquendo, se sumaron comentarios del conductor Rodrigo González, quien aseguró que la actriz Camucha Negrete le habría contado que fue víctima de maltratos por parte de Sergio Galliani durante su participación Monólogos de la vagina.

"Hay actrices acostumbradas a una forma de trabajar, a una forma de ser tratadas como corresponde. La experiencia de Camucha Negrete -siendo dirigida por Sergio Galliani- no fue buena. Ella me lo contó, ella me lo dijo, y ahora que Sonia Oquendo sale y hace esta denuncia pública, creo que es el momento de contarlo y también decir lo que sé, lo que ella me quería hacer saber, lo que quería que yo supiera", señaló en su programa Amor y fuego.

De acuerdo con el presentador, la recordada actriz no se sentía cómoda participando en la obra debido a presuntos maltratos.

"No se sentía cómoda. [Ella dijo] 'yo ya me voy, no puedo más, pero si hay algo que no puedo más es lidiar con el maltrato, con las malas formas. Yo tengo una trayectoria y a mí no me gusta que me traten ni que me hablen así", relató González.

Sergio Galliani responde a acusaciones de maltrato

Ante la difusión de estas versiones, Sergio Galliani utilizó sus redes sociales para rechazar la acusación de maltrato durante la puesta en escena de Monólogos de la vagina. En un video publicado en su cuenta de Instagram, el actor afirmó que nunca ha recurrido a ningún tipo de violencia y que mantiene un trato respetuoso y profesional con quienes trabajan con él.

"En ningún momento yo recurro ni a la violencia física, ni a la violencia psicológica, ni a la violencia verbal, nada de ese tipo de cosas [...] Y mucho menos a actrices mayores, a las cuales yo respeto muchísimo. Y cuando es un elenco de mujeres, con mayor cuidado todavía. No voy a permitir que mi imagen sea maltratada", aseguró.



Galliani señaló que, tanto como profesor y director de una escuela de teatro, ha procurado sacar lo mejor de cada uno de sus actores, y que la exigencia artística propia del trabajo teatral no debe ser interpretada como maltrato.



"Siempre hay una exigencia porque es un teatro importante y grande; hay un tema de tensión por los estrenos o por las fechas que se nos vienen, pero más allá de eso, después nos divertimos, nos damos las manos, nos queremos y nos abrazamos", añadió.



El actor también pidió no sacar conclusiones anticipadas y esperar a conocer todas las versiones relacionadas con el caso. Por último, aseguró que no permitirá que su imagen sea afectada por relatos que, según su perspectiva, no son ciertos.

