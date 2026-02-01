La dupla Yaco Eskenazi y Ethel Pozo vuelve a la conducción con el reality ‘La Granja VIP’

Los conductores fueron confirmados oficialmente por Panamericana TV para liderar el reality de convivencia que reunirá a 18 personajes de la farándula nacional.

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo han sido anunciados oficialmente como los conductores del nuevo reality show La Granja VIP, que prepara Panamericana Televisión para este año. La confirmación fue hecha por Pozo a través de sus redes sociales, donde compartió el video promocional y expresó su entusiasmo por este nuevo proyecto televisivo.

La noticia marca el regreso de la dupla a la pantalla abierta, tras su paso por otros formatos, y ha generado expectativa entre los seguidores de ambos comunicadores. En la publicación, Pozo celebró poder revelar este “secreto” que había guardado por meses y aseguró que está lista para enfrentar este nuevo desafío junto a Eskenazi.

“Mi 2026 se viene con todo y prometo dar lo mejor de mí. Este ha sido un gran secreto que lo tenía guardado desde hace mucho tiempo. Pero bien dicen las abuelas que si quieres que los sueños, metas y proyectos se cumplan, no cuentes nada hasta que esté listo. ¡¡¡Y así estamos Más que listos!!! La Granja VIP llegó a Perú, la franquicia del reality de convivencia que tanto queríamos. Y en esta nueva aventura, ¡no puedo estar más feliz de volver a conducir con mi partner de tantos años Yaco (el chisme se los cuento después) Ahora miren todo lo que se viene en esta Granja que no es para cualquiera! Que cante el Gallo”, escribió en sus redes prometiendo que más adelante dará más detalles.

¿De qué trata ‘La Granja VIP’?

La Granja VIP es una adaptación del formato internacional de reality de convivencia que ha tenido éxito en varios países de Latinoamérica.

El programa reunirá a 18 celebridades peruanas para convivir y realizar diversas tareas propias de una granja, desde cultivar alimentos hasta cuidar animales, bajo la observación constante de cámaras que registrarán la vida cotidiana de los participantes.