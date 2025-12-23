Jeff Kinney y la nueva película de 'El diario de Greg': “Queríamos contar una historia divertida, pero también con mucho corazón”

El creador de El diario de Greg conversa con RPP sobre ¡Esto es el colmo!, la nueva película animada de Disney+, una historia que pone en primer plano la relación entre padres e hijos.

Greg Heffley vuelve a meterse en problemas, pero esta vez el foco no está solo. El diario de Greg: ¡Esto es el colmo!, la nueva película animada disponible en Disney+, marca un punto especial dentro de la saga: explora de manera más profunda la relación entre Greg y su padre, Frank, y nos recuerda que, pese a las diferencias, padres e hijos no son tan distintos como creen.

En conversación con RPP, Jeff Kinney —creador de la serie de libros que se convirtió en un fenómeno global— reflexiona sobre este nuevo capítulo en el universo de Greg, explica por qué esta historia era el siguiente paso natural para la franquicia y habla del vínculo especial que El diario de Greg ha construido con lectores de todo el mundo, incluido Perú.

¿De qué trata El diario de Greg: ¡Esto es el colmo!?

Para Jeff Kinney, cada película animada de El diario de Greg responde a una intención clara. “Con cada película tratamos de explorar una dinámica diferente. La primera fue sobre la amistad, la segunda (Las reglas de Rodrick) sobre la relación entre Greg y su hermano, y esta es sobre Greg y su padre. Creo que es terreno con mucho potencial”, explica.

El autor señala que el vínculo entre padres e hijos sigue siendo poco explorado en el cine familiar. “No hay muchas películas para chicos que retraten de manera realista la relación entre padres e hijos. Yo quería contar una historia muy divertida, pero que también tuviera mucho corazón y emoción”, afirma. “Espero que lo hayamos conseguido”.

Una historia con raíces personales

Parte de la carga emocional de esta historia nace de experiencias reales. Kinney recuerda, por ejemplo, las visitas al gimnasio del Pentágono con su propio padre cuando era niño. “Era algo incómodo. Estábamos rodeados de adultos y yo era solo un chico tratando de entender cómo usar las máquinas”, cuenta.

Pero hay una escena que hoy lo conecta desde otro lugar, ya como padre. “La escena inicial, cuando el papá de Greg se preocupa porque su hijo no sabe usar una llave, me pasó en la vida real con mi propio hijo. Así que también he vivido esa experiencia”, confiesa entre risas.

Otro momento destacado de la película llega con un guiño directo a Mi pobre angelito (Home Alone, en inglés), el clásico navideño que también influyó en el tono del filme. “Soy muy fan de esa película. De hecho, tuve que escribirle a Macaulay Culkin para pedirle permiso para usar esa escena, y fue increíble que aceptara”, revela Kinney.

¿Por qué tanta gente conecta con Greg?

El éxito sostenido de la saga El diario de Greg tiene una explicación clara para su creador. “Creo que la gente se ve reflejada en Greg. Es un personaje lleno de imperfecciones, y muchas veces esas imperfecciones son graciosas”, señala Jeff Kinney.

“Como escritor, trato de mostrar un espejo de la vida de los chicos, donde puedan verse a sí mismos, a sus familias y a sus amigos”, añade. Esa identificación, dice, ha permitido que la historia trascienda edades y generaciones.

Ese impacto se le hizo especialmente evidente durante una visita a nuestro país, en 2023. “Estuve en Perú y fue una de las mejores experiencias de mi vida”, recuerda Kinney. “Miles de personas hicieron fila para conocerme, y no eran solo niños, sino también jóvenes y adultos, chicos que hoy tienen 25 años o más, que querían decirme cuánto significaron los libros para ellos”.

Acostumbrado a encuentros con público infantil, el autor confiesa que esa experiencia lo marcó. “Fue la primera vez que vi un rango tan amplio de edades. Me quedé con esa imagen muy grabada porque pensé: ‘esto es lo que hace que todo valga la pena’”, afirma. “Estoy deseando volver a Perú”.

¿Cuál es el mensaje de la película?

Aunque El diario de Greg sigue vigente, su universo parece resistirse a la hiperconectividad actual. “Es cierto que hoy los teléfonos están en el centro de la vida de muchos chicos, pero yo extraño una época más simple”, admite Kinney.

Greg, explica, es un niño activo: sale al barrio, intenta ganar dinero limpiando jardines y vive experiencias lejos de las pantallas. “Si el celular fuera el centro de su vida, sería una historia muy aburrida. Trato de contar algo que se sienta verdadero, aunque sea un poco anacrónico”, señala.

En ese sentido, El diario de Greg: ¡Esto es el colmo! apuesta por algo más que la risa. “Estas películas hablan de familias y apelan a toda la familia”, reflexiona Kinney. “Me imagino esta Navidad a padres e hijos sentados juntos en la sala viendo la película. Ojalá genere conversaciones entre padres e hijos”, concluye el autor.

Mira el tráiler de El diario de Greg: ¡Esto es el colmo! a continuación...

