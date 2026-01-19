'Wonder Man': Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley enfrentan el cansancio por los superhéroes en la nueva miniserie de Marvel

La miniserie de ocho episodios se estrena en Disney+ el 27 de enero y propone una mirada irónica y meta sobre la industria del entretenimiento y el género de superhéroes.

Marvel suma una nueva historia a su universo televisivo con Wonder Man, pero esta vez el foco no está solo en los poderes, sino en el desgaste del propio género. La miniserie protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley llegará a Disney+ el martes 27 de enero, tras adelantar su estreno originalmente previsto para diciembre.

El primer tráiler completo presenta a Abdul-Mateen II —ganador del Emmy— como Simon Williams, un actor frustrado que sueña con interpretar a su héroe de la infancia, Wonder Man. La serie mezcla sátira, drama y acción para reflexionar sobre Hollywood, la fama y la fatiga que rodea a las historias de superhéroes.

Mira el tráiler de Wonder Man a continuación...

¿De qué trata Wonder Man?

La trama sigue a Simon Williams, un aspirante a actor que lucha por hacerse un lugar en la industria. Su camino se cruza con el de Trevor Slattery (Ben Kingsley), un intérprete venido a menos que el público del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) recuerda por haber fingido ser el Mandarín en Iron Man 3 y reaparecido en Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos.

Ambos descubren que el excéntrico y prestigioso director Von Kovak está preparando una nueva versión cinematográfica de Wonder Man, concebida como una respuesta creativa al cansancio del público frente a las películas de superhéroes. Para Simon y Trevor, el proyecto representa una última —o primera— gran oportunidad.

La miniserie también cuenta con las actuaciones de Zlatko Burić, Arian Moayed, X Mayo y Byron Bowers.Fuente: Walt Disney Studios

¿Qué muestra el tráiler de Wonder Man?

El adelanto comienza con Simon repitiéndose palabras de aliento antes de una audición decisiva. Quiere ser una estrella, pero guarda un secreto. Pronto encontramos a Trevor, quien parece haber quedado fuera del radar de Hollywood y observa con ironía el mundo que alguna vez lo celebró.

Ambos acuden a Von Kovak, un director ganador del Oscar que cuestiona el estado actual del cine de superhéroes y decide reinventarlo desde adentro con un remake de Wonder Man. “Este es mi papel ideal. Lo es todo”, dice Simon, convencido de haber nacido para interpretar al protagonista.

A medida que avanza el tráiler, queda claro que Simon no es un hombre común. “El Departamento de Control de Daños considera a Simon Williams una gran amenaza”, se escucha decir a un agente, mientras se revelan sus habilidades sobrehumanas, aunque con límites inesperados.

La primera temporada de 'Wonder Man' está compuesta por ocho episodios.Fuente: Walt Disney Studios

¿Quiénes actúan en Wonder Man?

El reparto principal está encabezado por:

Yahya Abdul-Mateen II como Simon Williams

como Simon Williams Ben Kingsley como Trevor Slattery

como Trevor Slattery Zlatko Burić como Von Kovak

como Von Kovak Arian Moayed como P. Cleary

como P. Cleary X Mayo como Janelle Jackson

como Janelle Jackson Byron Bowers como DeMarr Davis

como DeMarr Davis Olivia Thirlby

El elenco también incluye a Demetrius Grosse como Eric Williams, Ed Harris como Neal Saroyan, Juliette Ortega, Josh Gad y Mario Lopez interpretándose a sí mismos, además de Joe Pantoliano, Jere Burns, Charlotte Ross y Torrey DeVitto, entre otros.

Ben Kingsley reaparece en el MCU como Trevor Slattery en la miniserie 'Wonder Man'.Fuente: Walt Disney Studios

¿Quiénes están detrás de Wonder Man?

La miniserie fue creada por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, Spider-Man: Un nuevo día) y Andrew Guest (Community, Hawkeye). La producción forma parte de la Fase Seis del MCU y se estrena bajo el sello Marvel Spotlight, orientado a historias más independientes.

La primera temporada de Wonder Man está compuesta por ocho episodios.Fuente: Walt Disney Studios

¿Cuándo y dónde ver Wonder Man en streaming?

La miniserie se estrenará completa en Disney+ el martes 27 de enero de 2026, con un total de ocho episodios, disponibles desde las 9 p.m. (hora peruana).

La miniserie forma parte de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel.Fuente: Walt Disney Studios

