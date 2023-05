Dengue en Perú: ¿Qué sabemos sobre las vacunas existentes?

En Perú se registran más de 76 mil casos de dengue, de acuerdo con el más reciente reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

El doctor Rafael Barreda, gerente de Investigación de la Dirección Médica de Pacífico Salud, comentó a RPP Noticias que a nivel mundial se han desarrollado e inicialmente aprobado dos vacunas contra el dengue (Denvaxia del Laboratorio Sanofi Pasteur y Qdenga de Laboratorio Takeda), que tienen licencias en Estados Unidos e Indonesia, respectivamente.

“Los estudios de seguimiento de casos han encontrado que la protección que confieren es subóptima, que es más eficaz en personas que tuvieron una infección con dengue anterior a la vacuna, y que en personas que no han padecido dengue previamente se incrementa el riesgo de formas severas de esta enfermedad, por lo que los organismos reguladores internacionales de salud (OMS, OPS) no incluyen en las recomendaciones de manejo y prevención del dengue a estas vacunas por falta de evidencia en seguridad y eficacia. En esa línea, esta vacuna no está incluida en los programas nacionales de inmunización a nivel de países”, comentó.





Acreditación de vacunas

El doctor Barreda menciona que fuera de las vacunas mencionadas anteriormente, “hay al menos otras siete vacunas en fase de investigación; la vacuna ideal debe conferir protección frente a los cuatro serotipos (DENV-1 a DENV-4), algo que a la fecha aún no se ha alcanzado”.

“La acreditación o autorización de los organismos reguladores para su uso masivo se producirá recién cuando las vacunas demuestren ser seguras y eficaces a la vez, y para ello no hay fecha proyectada aún; dependerá de los resultados que se vayan alcanzando en los trabajos de investigación en curso”, agregó.