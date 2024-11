Entendiendo la diabetes: causas, síntomas y factores de riesgo

EP15 | El tarwi o chocho: sus nutrientes, sus beneficios en la diabetes y el dolor de cuerpo

Tan bueno es el tarwi para la nutrición que los conquistadores le pusieron impuestos para que el poblador nativo no desarrolle tanta fortaleza. Descubre en este episodio qué tiene de especial este alimento, por qué es bueno en la diabetes y cómo aprovecharlo para calmar dolor de cuerpo. Invitado: Dr. Alberto Salazar Granara. Director del Centro de Investigación y Medicina Tradicional y Farmacología de la USMP. Referencias: Pedro Garcia López, et al. Quinolizidine alkaloids isolated from Lupinus species enhance insulin secretion. European Journal of Pharmacology, Volume 504, Issues 1–2, 3 November 2004, Pages 139-142 Castañeda CB, et al. Evaluación del efecto antiinflamatorio del extracto acuoso de las semillas de lupinus mutabilis sweet (tarwi, chocho), en animales de experimentación. Horiz Med [Internet]. 18 de agosto de 2022 [citado 23 de enero de 2024];2(1/2). Disponible en: https://www.horizontemedico.usmp.edu.pe/index.php/horizontemed/article/view/2007 Zavaleta, Amparo Iris (comp.). Lupinus mutabilis (tarwi). Leguminosa andina con gran potencial industrial. 1.a ed. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. ISBN 978-9972-46-620-5