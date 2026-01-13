Vakifbank vs Alba Blaj EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde la fecha 4 de la Champions League de Vóley?

Vakifbank vs Alba Blaj EN VIVO: se enfrentan este miércoles de enero por la fecha 4 de la fase de grupos de la Champions League de Vóley Femenina 2025-2026. El encuentro se disputará en el Vakifbank Spor Sarayi de la ciudad de Estambul, desde las 11:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por el canal de YouTube de European Volleyball. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Vakifbank vs Alba Blaj: ¿cómo llegan a la nueva fecha del CEV Champions League de Vóley Femenino 2026?



Vakifbank llega al partido como primero de su grupo. Ganó los tres partidos que disputó, sumando nueve unidades. Alba Blaj, en tanto, está último en la serie con cero puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Vakifbank vs Alba Blaj en vivo por la CEV Champions League de Vóley Femenino 2026?



El encuentro se disputará este miércoles 14 de enero en el Vakifbank Spor Sarayi de la ciudad de Estambul. El recinto tiene capacidad para 2900 espectadores.

¿A qué hora juegan Vakifbank vs Alba Blaj en vivo por la CEV Champions League de Vóley Femenino 2026?



En Perú , el partido Vakifbank vs Alba Blaj comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Vakifbank vs Alba Blaj comienza a las 11:00 a.m. En Turquía , el partido Vakifbank vs Alba Blaj comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Vakifbank vs Alba Blaj comienza a las 7:00 p.m. En Ecuador, el partido Vakifbank vs Alba Blaj comienza a las 11:00 a.m.

En Colombia, el partido Vakifbank vs Alba Blaj comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido Vakifbank vs Alba Blaj comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Vakifbank vs Alba Blaj comienza a las 12:00 p.m.

En Chile, el partido Vakifbank vs Alba Blaj comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Vakifbank vs Alba Blaj comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, el partido Vakifbank vs Alba Blaj comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Vakifbank vs Alba Blaj comienza a la 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido Vakifbank vs Alba Blaj comienza a la 1:00 p.m.

¿Dónde ver el Vakifbank vs Alba Blaj en vivo por TV?



El partido entre Vakifbank vs Alba Blaj se podrá ver EN VIVO por el canal de YouTube de European Volleyball. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.