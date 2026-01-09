Caja Arequipa consolidó su liderazgo financiero, digital y sostenible durante el 2025

Con una estrategia enfocada en la inclusión financiera, la innovación digital y la sostenibilidad, la institución cerró un año marcado por el crecimiento de sus colocaciones, el fortalecimiento de su gestión de riesgos y una amplia agenda de reconocimientos. Más detalles en la siguiente nota.

El 2025 fue un año clave para Caja Arequipa, marcado por sólidos resultados financieros, avances significativos en digitalización y una gestión alineada con el desarrollo sostenible del país. En ese contexto, la institución avanzó en su transformación digital y fue ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional por su gestión y su impacto social.

Resultados financieros y fortalecimiento institucional

En agosto, la entidad superó los S/ 10,000 millones en colocaciones, con una cartera MYPE que representa el 78% de sus clientes de crédito, reafirmando su compromiso con la inclusión financiera de miles de emprendedores en diversas regiones del país.

“Más allá de los resultados, lo que nos mueve es saber que estamos contribuyendo con nuestro país, donde emprender es una oportunidad real de progreso. Nuestro compromiso es seguir siendo una institución cercana, que entiende las realidades locales y acompaña a las personas a construir un futuro con más oportunidades”, refirió César Arriaga, presidente del Directorio de Caja Arequipa.

Por segundo año consecutivo, Caja Arequipa obtuvo la calificación A- otorgada por Pacific Credit Rating y JCR Latam, siendo la única caja municipal del país en alcanzar este doble reconocimiento en el sistema financiero nacional.

Asimismo, la entidad concretó, junto con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), una operación histórica por hasta US$ 65 millones, la primera otorgada a una caja municipal, destinada a potenciar la inclusión financiera de las mujeres emprendedoras.

Durante el 2025, Caja Arequipa fortaleció su presencia en el mercado de valores con exitosas colocaciones públicas de Certificados de Depósito Negociables (CDN) por S/167 millones y Bonos Subordinados por S/ 35 millones, orientadas a diversificar sus fuentes de financiamiento, fortalecer el Patrimonio Efectivo y seguir impulsando la inclusión financiera en el país.

Por tercera vez desde 2021, la institución renovó la autorización para aplicar el Método Estándar Alternativo (ASA) en el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional, tras un exhaustivo proceso de evaluación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que valida su adecuada gestión de riesgos.