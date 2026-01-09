Últimas Noticias
Caja Arequipa consolidó su liderazgo financiero, digital y sostenible durante el 2025

Caja Arequipa cerró el 2025 con sólidos resultados financieros, avances clave en transformación digital y reconocimientos nacionales e internacionales por su impacto social y sostenible.
B-Content

B-Content

·

Con una estrategia enfocada en la inclusión financiera, la innovación digital y la sostenibilidad, la institución cerró un año marcado por el crecimiento de sus colocaciones, el fortalecimiento de su gestión de riesgos y una amplia agenda de reconocimientos. Más detalles en la siguiente nota.

El 2025 fue un año clave para Caja Arequipa, marcado por sólidos resultados financieros, avances significativos en digitalización y una gestión alineada con el desarrollo sostenible del país. En ese contexto, la institución avanzó en su transformación digital y fue ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional por su gestión y su impacto social.

Resultados financieros y fortalecimiento institucional

En agosto, la entidad superó los S/ 10,000 millones en colocaciones, con una cartera MYPE que representa el 78% de sus clientes de crédito, reafirmando su compromiso con la inclusión financiera de miles de emprendedores en diversas regiones del país.

“Más allá de los resultados, lo que nos mueve es saber que estamos contribuyendo con nuestro país, donde emprender es una oportunidad real de progreso. Nuestro compromiso es seguir siendo una institución cercana, que entiende las realidades locales y acompaña a las personas a construir un futuro con más oportunidades”, refirió César Arriaga, presidente del Directorio de Caja Arequipa.

Por segundo año consecutivo, Caja Arequipa obtuvo la calificación A- otorgada por Pacific Credit Rating y JCR Latam, siendo la única caja municipal del país en alcanzar este doble reconocimiento en el sistema financiero nacional.

Asimismo, la entidad concretó, junto con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), una operación histórica por hasta US$ 65 millones, la primera otorgada a una caja municipal, destinada a potenciar la inclusión financiera de las mujeres emprendedoras.

Durante el 2025, Caja Arequipa fortaleció su presencia en el mercado de valores con exitosas colocaciones públicas de Certificados de Depósito Negociables (CDN) por S/167 millones y Bonos Subordinados por S/ 35 millones, orientadas a diversificar sus fuentes de financiamiento, fortalecer el Patrimonio Efectivo y seguir impulsando la inclusión financiera en el país.

Por tercera vez desde 2021, la institución renovó la autorización para aplicar el Método Estándar Alternativo (ASA) en el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional, tras un exhaustivo proceso de evaluación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que valida su adecuada gestión de riesgos.

Durante el 2025, Caja Arequipa fortaleció su liderazgo en inclusión financiera, impulsó soluciones digitales y fue reconocida por su compromiso con el desarrollo sostenible del país.
Transformación digital, sostenibilidad y reconocimientos

Durante el 2025, la entidad también dio un paso decisivo en su transformación digital al realizar los primeros desembolsos de crédito vía WhatsApp, logrando que el 97% de sus operaciones se resuelva actualmente de manera digital.

Como parte de su enfoque centrado en las personas, Caja Arequipa presentó la segunda edición del libro “Hecho en Perú” y realizó la segunda edición del Premio Orgullo Emprendedor, donde 18 emprendedores de distintas regiones del país fueron distinguidos en las categorías Fuerza Mujer, Emprendimiento Resiliente, Emprendimiento Innovador, MYPE Sostenible, Valor Familiar y Emprendedor Joven.

“El 2025 nos recordó que nuestra principal responsabilidad es acompañar a los emprendedores en los momentos clave de su vida productiva, con cercanía, confianza y soluciones que realmente les permitan avanzar. Ese es el impacto que buscamos generar como institución”, apuntó Arriaga.

Reconocimientos nacionales e internacionales

El desempeño de Caja Arequipa fue reconocido en distintos frentes. La institución obtuvo el Effie de Plata por la campaña “No nos subimos al coche, te ayudamos a empujarlo”, que resalta el rol de sus analistas de crédito como aliados de los microempresarios.

En 2025, Caja Arequipa se ubicó en el puesto 29 del Ranking Merco Empresas, consolidando su presencia sostenida en este listado durante seis años consecutivos. También destacó en el Ranking Merco Talento (puesto 31) y en el Ranking Merco ESG (puesto 43), reforzando su reputación en sostenibilidad e inclusión financiera.

Del mismo modo, Caja Arequipa fue reconocida como ganadora en dos categorías del Premio ABE 2025, otorgado por la Asociación de Buenos Empleadores (ABE), por impulsar el crecimiento, la innovación y el desarrollo de su talento humano.

Por tercer año consecutivo, la entidad también fue distinguida en los Premios Fintech Americas, al obtener el Premio Oro de Perú por su innovación con una solución digital que permite realizar transferencias internacionales 100 % digitales desde el país, en alianza con VISA.

Asimismo, el año pasado, Caja Arequipa fue incluida también en la lista de “Empresas que Transforman” por tercer año consecutivo. Este reconocimiento, otorgado por el Grupo RPP y la Asociación Frieda y Manuel Delgado Parker, se entregó por las iniciativas Fuerza Mujer, Seguro Integral de Desempleo y Acción por el Clima, destacadas durante CADE Ejecutivos, el foro empresarial más importante del país.

En el ámbito internacional, Caja Arequipa fue reconocida en los Customer Centricity World Series, realizados en Dubái, por su estrategia de Desembolso Digital.

La sostenibilidad es transversal

Como parte de su compromiso con la educación financiera en todas las edades, la institución lanzó el cuento infantil “La Hormiga María que ahorra con mucha alegría”, de la colección “Pasitos que Inspiran”, como parte del programa Finanzas para Todos, que ha beneficiado a más de 67 mil escolares en 14 regiones del país.

En su apuesta por fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, Caja Arequipa culminó con éxito la edición 2025 del programa Kallpa Warmi en cuatro ciudades clave: Lima, Arequipa, Juliaca y Puerto Maldonado. Desde su lanzamiento en 2019, el programa ha capacitado a más de 14 mil mujeres emprendedoras.

Además, por segundo año consecutivo, Caja Arequipa obtuvo el Premio Nacional RENAVOL del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la categoría Voluntariado Corporativo, gracias al impacto generado por sus más de 600 colaboradores voluntarios a nivel nacional.

Igualmente, el año pasado, Caja Arequipa se unió al Pacto Global de la ONU y recibió el Distintivo Empresa con Gestión Sostenible, otorgado por Perú Sostenible, que destaca la excelencia de la entidad en la gestión de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) dentro del sector empresarial peruano.

Con estos resultados, Caja Arequipa reafirma que cada logro y cada historia impulsada representan un paso firme hacia un Perú más competitivo e inclusivo, consolidando su propósito de generar valor compartido y desarrollo sostenible en todo el país.

