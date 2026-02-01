‘El diablo viste a la moda 2’: Emily Blunt se suma al reencuentro con Meryl Streep y Anne Hathaway en un tráiler lleno de ironía

Miranda Priestly, Andy Sachs y Emily Charlton vuelven a cruzarse tras casi 20 años en el primer tráiler oficial de la esperada secuela. La película llegará a los cines en abril de 2026.

Este domingo, 20th Century Studios reveló el primer tráiler oficial de El diablo viste a la moda 2, confirmando que el mundo de Runway sigue tan afilado, elegante y venenoso como lo recordábamos.

Casi 20 años después de convertirse en un fenómeno cultural, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci retoman sus icónicos personajes —Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton y Nigel Kipling— en lo que promete ser uno de los reencuentros cinematográficos más esperados del año.

La secuela vuelve a estar dirigida por David Frankel, con guion de Aline Brosh McKenna, y suma un elenco estelar que incluye a Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Conrad Ricamora, Helen J. Shen y Caleb Hearon. Además, Tracie Thoms y Tibor Feldman regresan como Lily e Irv, completando el esperado regreso al universo de Runway.

Mira el nuevo tráiler de El diablo viste a la moda 2 a continuación...

¿Qué muestra el tráiler de El diablo viste a la moda 2?

El avance abre con una elegante alfombra azul en una gala de alto perfil. Entre flashes y murmullos, Miranda Priestly hace su entrada triunfal con un voluminoso vestido rojo de escote asimétrico, dejando claro que el poder —y el terror— siguen intactos.

Luego, la cámara sigue a Andrea Sachs, caminando por las calles de Nueva York hasta detenerse frente al icónico edificio de Runway. La voz de Nigel irrumpe entonces con una frase cargada de nostalgia: “Runway es más que una revista. Es un ícono global… un camino sinuoso que nos lleva a estar juntos otra vez”.

El momento clave llega con el reencuentro entre Andy y Miranda en la oficina. “Miren lo que la tienda de rebajas nos trajo”, ironiza Nigel. “¿Perdón, quién es?”, responde Miranda con frialdad. “Era una de las Emilys”, remata él. “¿De las qué?”, replica Miranda, confundida.

El tráiler deja claro que Miranda y Andy vuelven a trabajar juntas, esta vez con una dinámica más relajada… hasta que aparece Emily Charlton, quien al verlas solo alcanza a decir: “Dime que no estoy alucinando”.

En la sala de reuniones, los viejos roles se reacomodan: “Soy la nueva editora de especiales de Runway”, le dice Andy a Emily. “Te ves mucho más confiada”, responde ella, cerrando el adelanto con ironía: "Pero te dejaste las cejas igual, ¿no?".

La secuela llega casi 20 años después del estreno de la primera película, que debutó en 2006 y se convirtió en un fenómeno cultural.Fuente: 20th Century Studios

¿De qué trata El diablo viste a la moda 2?

Aunque 20th Century Studios aún no ha confirmado todos los detalles del argumento, se sabe que la secuela explorará el ocaso profesional de Miranda Priestly en una industria editorial cada vez más digitalizada. Para sobrevivir en ese nuevo entorno, necesitará recurrir a sus antiguas asistentes: Emily (Emily Blunt) y Andrea (Anne Hathaway).

Anne Hathaway y Meryl Streep en una escena de 'El diablo viste a la moda 2' (2026).Fuente: 20th Century Studios

¿Quiénes integran el elenco de El diablo viste a la moda 2?

Meryl Streep como Miranda Priestly

como Miranda Priestly Anne Hathaway como Andrea Sachs

como Andrea Sachs Emily Blunt como Emily Charlton

como Emily Charlton Stanley Tucci como Nigel Kipling

como Nigel Kipling Tracie Thoms como Lily

como Lily Tibor Feldman como Irv Ravitz

como Irv Ravitz Kenneth Branagh como el nuevo esposo de Miranda

como el nuevo esposo de Miranda Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Helen J. Shen, Conrad Ricamora, Caleb Hearon, Rachel Bloom, Patrick Brammall y Sydney Sweeney completan el elenco.

La película también cuenta con las actuaciones de Kenneth Branagh, Lucy Liu, Simone Ashley, B.J. Novak y Pauline Chalamet, entre otros.Fuente: 20th Century Studios

¿Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2?

La película se estrenará el viernes 1 de mayo de 2026 en Estados Unidos y Canadá, mientras que en Latinoamérica —incluido Perú— llegará el jueves 30 de abril.

'El diablo viste a la moda 2' se estrenará en cines de Latinoamérica el 30 de abril de 2026 y llegará a Estados Unidos un día después.Fuente: 20th Century Studios

