'Jurassic World' viene desarrollando una nueva película con el guionista original: conoce los detalles

Jurassic World viene alistando una nueva película de la mano de Universal Pictures. La histórica franquicia del mundo de dinosaurios ya viene produciendo su nueva entrega de la mano de David Koeep, guionista y escritor de la película Jurassic Park de 1993 y la secuela El mundo perdido: Jurassic Park de 1997, ambos dirigidas por el reconocido director Steven Spielberg.

Según informó The Hollywood Reporter, la nueva película de Jurassic World estaría desarrollándose con gran éxito por lo que se estima que su estreno podría llegar a los cines el 2025. Es decir, tres años después del lanzamiento de la última entrega Jurassic World: Dominio, protagonizada por Chris Pratt como Owen Gradu y Bryce Dallas como Claire Dearing.

“El proyecto, que ha pasado desapercibido, está lo suficientemente avanzado y el guion en una forma muy apreciada, que el estudio susurra sobre una posible fecha de lanzamiento en 2025”, señaló el medio especializado en cine.

Asimismo, se conoció que aún no se confirma al director para este nuevo proyecto de Jurassic World. Sin embargo, se supo que la película contará con Frank Marshall en la producción luego de su exitosa trilogía. Patrick Crowley también tendrá participación en el filme al igual que el mismo Steven Spielberg, quien será productor ejecutivo.

Nueva película contará con David Koeep, guionista y escritor de la película 'Jurassic Park'. | Fuente: Wikipedia

Jurassic World aún no confirma elenco para nueva película

Del mismo modo, The Hollywood Reporter precisó que “todavía no está claro” el enfoque que Universal Picture le quiere dar a la nueva película. No obstante, fuentes del medio revelaron que lo que se busca es “hacer una historia completamente nueva” por lo que podría descartarse la participación de Chris Pratt y Bryce Dallas.

En ese sentido, los primeros protagonistas interpretados por Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum tampoco estarían.

“El hecho de que lo llamen un nuevo ‘Mundo Jurásico’ en lugar de ‘Parque Jurásico’ también puede ser revelador. Eso sugeriría que es probable que la franquicia no esté adoptando un enfoque de regreso a lo básico, sino que podría ir a lugares desconocidos”, sostiene el portal.

Saga 'Jurassic World' recaudó más de 6 mil millones de dólares

Jurassic World tiene seis películas en total en Hollywood. En 1993, Universal lanzó la primera entrega Jurassic Park con la dirección de Steven Spielberg. La película significó el inicio de los efectos especiales basados en dinosaurios marcando un hito en la industria del cine.

A lo largo de 30 años, la franquicia pudo recaudar más de 6 mil millones de dólares en la taquilla mundial y espera que este nuevo proyecto pueda seguir incrementando la cifra.

Jurassic Park es la primera película de la franquicia estrenada en 1993. | Fuente: Universal Pictures