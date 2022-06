La urgente necesidad de una nueva Ley General de Pesca

La actualización de la Ley General de Pesca es más que pertinente, porque si bien la ley vigente contempla varios aspectos positivos no incluye enfoques posteriores, como la transparencia y la participación ciudadana. Tampoco explicita principios claves en la pesquería como el de la sostenibilidad. En el mismo sentido, el cambio climático y la trazabilidad, cada vez más presentes en la actividad, están ausentes en la ley vigente.

Hay también aspectos importantes que atañen en particular a la pesca artesanal, actividad que recibe escasa atención por parte del Estado, teniendo en cuenta su importancia -ni con recursos ni atención-su regulación, investigación y promoción.

Tal vez el principal es la necesaria reclasificación de la pesca artesanal. La ley vigente solo reconoce dos categorías, la pesca industrial y la artesanal. Esta última agrupa a una gran diversidad de actividades que entre ellas tienen importantes diferencias. Es necesario distinguir las actividades selectivas de las que se realizan con redes de cerco y arrastre que con ayuda mecánica operan sin ninguna restricción respecto a la distancia a la costa. Establecer una restricción al respecto protegerá las especies en su estado juvenil, además del lecho marino, y reducirá los conflictos entre pescadores con diferentes aparejos que operan cerca de la costa.

En el mismo sentido, es importante que la ley incluya la protección de las cinco millas respecto a las flotas de mayor escala o industriales. Si bien está vigente desde hace bastante tiempo, lo es mediante un Decreto Supremo, expuesto a su modificación, en especial en el sur, con serias consecuencias en los recursos costeros que son el sustento principal de las pesquerías artesanales de esa zona del país

Por otro lado, en nuestra normativa no existe en la condición de los recursos la categoría de sobreexplotado. Existe no explotado, subexplotado, plenamente explotado y en recuperación. No es una diferencia solo de palabras sino del impacto generado.

| Fuente: Andina

En recuperación implica que el recurso está en una situación tal que esté en riesgo de un agotamiento de la especie en cuestión. Ya hemos tenido experiencias al respecto. Cuando se ha establecido especies en recuperación y con medidas acorde a esta condición (vedas largas, reducción del esfuerzo de pesca) hasta la víspera estaba considerada como plenamente explotada -la que no representaba bien la situación- sino que ya estaba en una fase avanzada de sobreexplotación, lo que anula cualquier medida precautoria, necesaria para estos casos.

Es bastante generalizada en la pesca artesanal del país la demanda de actualizar la Ley General de Pesca para que incluya estas y otras medidas en el ordenamiento pesquero que contribuya a preservar los recursos. Es importante mencionar que estos generan empleo e ingresos a decenas de miles de pescadores y proveen más del 90% de las especies de procedencia nacional que consumimos en el país. Ya es tiempo de que se reduzca la deuda histórica con la pesca artesanal. Esta no puede esperar más.

