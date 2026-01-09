Cámara de Comercio de Cusco dice que gobernador Werner Salcedo no hizo "nada" en gestión de Machu Picchu

El último jueves, los miembros del comité directivo de la Unidad de Gestión de Machupicchu (UGM) emitieron, de manera unánime, opinión favorable para la aprobación del Plan Maestro del Santuario Histórico de Machupicchu – Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu 2026–2030.

Dicho comité es conducido por el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, y está conformado por el ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez; el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán Mariñas; y el alcalde distrital de Machupicchu, Elvis La Torre Uñaccori.

Al respecto, Juan Stoessel, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco, en diálogo con RPP, destacó la aprobación del plan, aunque señaló que la UGM "no venía sesionando, con lo cual no había un plan para poder desarrollar correctamente el santuario".

"Finalmente, y gracias a un trabajo muy importante de los gremios de turismo de Cusco, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, es que se ha podido llegar, se ha trabajado muy duro para poder sentar a todos en la mesa y poder finalmente aprobar un plan estratégico, un plan que ordene el turismo, que fortalece la conservación y que mejora la experiencia del visitante, y sobre todo que pone al turismo como un objetivo estratégico, cosa que no existía", destacó.

Gobernador regional de Cusco no hizo "nada" por gestión de Machu Picchu

En esa línea, Stoessel criticó al gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, quien, a su parecer, no ha hecho su trabajo en la elaboración del referido plan maestro para la gestión del santuario inca y destacó que los gremios que operan en Machu Picchu fueron los que impulsaron la medida.

"Machu Picchu genera muchísimo dinero y no ha venido siendo invertido este dinero. Solamente ha venido el Ministerio de Cultura, con los anteriores ministros […] solamente han pagado planillas. No han sido capaces de invertir todo lo que necesita Machu Picchu: los nuevos accesos, el centro de visitantes, el acceso amazónico, los accesos mecanizados, cámaras de seguridad, todo lo que se tiene está en este gran plan maestro no se ha hecho, no se ha invertido", explicó.

"Y el gobernador de Cusco, que es el responsable de que todos estos actores se junten, no ha estado haciendo su trabajo de juntarlos. Entonces, esto estaba a la deriva. Gracias a los gremios de turismo que hemos estado presionando, y por suerte los ministerios han estado de acuerdo, es que finalmente se ha aprobado este plan estratégico", sostuvo.

Consultado acerca de si Salcedo habría hecho su labor, el representante de la Cámara de Comercio de Cusco respondió: "para nada".

"No, para nada, para nada. Por favor, todos hemos visto los problemas terribles que hemos tenido en Machu Picchu en los últimos años. La venta de entradas, el problema de los ómnibus, el desorden absoluto", indicó.

"A través de los gremios, somos justamente los que hemos impulsado al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para sacar adelante esto. Entonces, ahora, esto es un trabajo de todos. Los gremios cumplen un papel clave, porque somos los que conocemos de turismo. Y, por supuesto, el ministro del Ambiente conoce su tema, el ministro de Turismo conoce su tema, el de Cultura conoce su tema, el gobernador es el responsable de todo el departamento de Cusco y el alcalde de Machu Picchu de esta zona", puntualizó.