Alonso Segura cuestiona reforma de APP: "Es una suerte de golpe de Estado que le da un poder enorme a Proinversión"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El economista Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal (CF) y exministro de Economía, calificó una reciente reforma a las Asociaciones Público-Privadas (APPs) aprobada por el Congreso como una medida "muy peligrosa" y advirtió sobre sus potenciales consecuencias negativas para las finanzas públicas y la capacidad de gestión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El experto criticó duramente la forma en que se aprobó esta norma, señalando que se hizo "entre gallos y medianoche" y de manera "absolutamente irregular". Segura aclaró que no hubo un proceso formal del Ejecutivo con Consejo de Ministros y el proyecto de ley, lo que sugiere una vulneración de competencias.

"Por propia declaración del ministro de Economía, ha sido trabajado entre el MEF y el Congreso. Pero ha sido absolutamente irregular, porque cuando el Ejecutivo participa, propone y pasa por Consejo de Ministros, y lleva un proyecto de ley al Congreso: acá no ha habido nada. Es un proyecto que vulnera las competencias del MEF y de otros de los sectores (infraestructura transportes, vivienda, energía y minas, de los reguladores que tienen que asegurar la prestación de servicios a los usuarios. Es una suerte de golpe de Estado que le da un poder enorme a Proinversión una entidad que históricamente no ha estado preparada para realmente elaborar proyectos complejos", declaró en RPP.

El problema central, de acuerdo con Segura, radica en que el proyecto busca "retirar las competencias del Ministerio de Economía y pasárselas a Proinversión" bajo la premisa de eliminar "tramitología". Sin embargo, Segura sostiene que los proyectos no han salido o se han demorado porque no se han fortalecido las capacidades técnicas dentro de esa entidad.

"El problema es que a donde están yendo no va a solucionar esa problemática, la va a exacervar y lo que va a ocurrir, el gran riesgo es lo que ocurría antes cuando no tenías esta infraestructura" mencionó, donde los proyectos lanzados al mercado por Proinversión asegurando que estaban "muy mal hechos" y después no podían lograr el cierre financiero, derivando en un "carnaval de adendas", sospechas de corrupción, demoras y obras físicas no ejecutadas.

Reforma de APP elimina competencias presupuestales y fiscales

Uno de los puntos más críticos señalados es la remoción de competencias esenciales al MEF. El presidente del CF aseguró que de este modo se le quita la "rectoría" en inversión privada, a pesar de que el MEF es el ente que debe tener la visión estratégica en todo lo relacionado con economía, inversiones y financiamiento.

Además de la rectoría, explicó que se eliminan competencias presupuestales y fiscales esenciales. Segura detalló ejemplos de lo que se ha eliminado:

La obligación de ministerios y gobiernos regionales/locales de hacer informes multianuales de inversiones a 10 años para que la Dirección General de Presupuesto del MEF evalúe si había espacio presupuestal, lo que era "mínimamente responsable".

La capacidad del MEF para filtrar y decir a los sectores si tenían espacio para el "tubo de proyectos" que proponían, forzando a ajustar y priorizar . Esto ha sido sustituido por una figura de " capacidad financiera " vista por una dirección debilitada que no tiene la visión fiscal ni presupuestal completa.

La necesidad de que el MEF diera una respuesta formal sobre si el conjunto de proyectos era consistente con el cumplimiento de las reglas fiscales .

Advierte que las consecuencias de estas eliminaciones son graves: "podemos irnos en una fiesta de proyectos que además no logren ejecutarse y regresemos con adendas sobre costos", afirmó.

También sugiere que es posible que no se provea el servicio a la población porque se remueve el poder de filtro del MEF, la supervisión de los reguladores y el control de la Contraloría.

"Habrá una puerta para obras que no cumplan los requisitos mínimos técnicos... y también para la corrupción y que cuesten mucho más", puntualizó.

Finalmente, Segura exhortó a prestar atención a proyectos específicos que se gestionarán bajo esta nueva norma, mencionando el Anillo Vial Periférico, ya adjudicado, para ver cómo se desenvuelve la parte de ejecución contractual y si logra el cierre financiero