Inversión minera podría alcanzar $ 7 mil millones en 2026, pero permisos siguen siendo el principal desafío

Minem asegura que se ha alcanzado un total de 23,799 puestos ocupados por mujeres en el subsector minero, un 8.3 % del empleo total generado".

El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, indicó que el Perú puede alcanzar una cifra récord de inversión minera de $ 7,000 millones en el año 2026 si se viabilizan los proyectos programados en distintas regiones del país. La cifra —que supera los $ 5,133 millones convocados hasta noviembre de 2025— está respaldada por la programación de ocho proyectos de gran escala en sectores como Arequipa, Cusco, La Libertad y el corredor minero del sur.

Bravo también mencionó que la minería continúa siendo un componente relevante de la economía peruana por su aporte en empleo y recursos transferidos a municipios y gobiernos regionales.

"La minería ha generado 286,805 puestos de trabajo directos, y esta cifra se incrementa de un mes a otro. Y también debo resaltar que se ha alcanzado un total de 23,799 puestos ocupados por mujeres en el subsector minero, un 8.3 % del empleo total generado", indicó.

El MINEM s sostuvo que una mayor inversión permitiría sostener el crecimiento del sector, en el marco de una transición tecnológica global que demanda minerales como el cobre, el zinc y otros metales base.

Retrasos en los permisos a nuevos proyectos podrían desencadenar escasez global de cobre

A diferencia del enfoque oficial, Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, ha señalado que uno de los principales desafíos —tanto para el Perú como para la minería global— radica en los retrasos en los permisos para nuevos proyectos y los cuellos de botella regulatorios.

En declaraciones relacionadas con su participación en el World Mining Congress 2026, advirtió que estos retrasos pueden impedir que los proyectos entren en producción en los tiempos previstos y generar una escasez de cobre a nivel mundial si no se agilizan los procesos.

Benavides explicó que la demanda mundial por cobre y otros minerales críticos está creciendo debido a factores como la electrificación, el desarrollo de energías renovables y la transición energética. Señaló que, de mantenerse los plazos administrativos actuales, la brecha entre oferta y demanda podría ampliarse, con impactos en la producción y la seguridad energética global.