Ministra de Economía descartó privatización de Petroperú: "No se vende, es de todos los peruanos"

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, aseguró este domingo que Petroperú permanecerá bajo control del Estado y no será privatizada, pese a la situación económica que afronta la compañía.

"No hay privatización, Petroperú no se vende, Petroperú es de todos los peruanos y queremos tomar acción para que justamente se pueda recuperar esa operatividad que todos merecemos", manifestó para RPP.

La titular del MEF explicó que la participación de Proinversión dentro de Petroperú tiene el objetivo de elaborar un plan que permita mejorar las finanzas en la empresa. Asimismo, reiteró que este era el único camino que podían tomar para salvar a la compañía.

"Si nosotros no tomábamos una medida de este tipo, pues de repente llegábamos a julio sin empresa de todos los peruanos. Entonces, lo que estamos haciendo es incorporar la participación de Proinversión para que, hacia finales de este mes, podamos tener un plan de promoción que incorpore herramientas financieras, como, por ejemplo, fideicomisos, en las cuales se pueda proteger los activos legalmente, los activos de los peruanos, manteniendo obviamente el control del Estado, pero incentivando la participación de la inversión privada", explicó la ministra.

La reforma en Petroperú

El Gobierno publicó la noche del pasado miércoles 31 de diciembre un decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de Petroperú y asegurar la continuidad del abastecimiento de hidrocarburos en el país.

De acuerdo con el decreto, Proinversión asumirá facultades amplias que incluyen la representación de los derechos económicos y políticos de las acciones, la decisión sobre la transferencia de activos a fideicomisos y la selección de operadores especializados para la operación y mantenimiento de las unidades de negocio.

Se pronunció sobre moción de censura

Por otro lado, la ministra Miralles anunció que implementarán una mesa de diálogo para "alcanzar consensos". Esto, luego de conocerse la moción de censura contra el presidente José Jerí que promueve la bancada de Perú Libre por el decreto de urgencia para reformar Petroperú.

Para un sector del Congreso, las medidas del Ejecutivo abren la puerta a una privatización encubierta de la petrolera estatal y al eventual traspaso de sus activos al sector privado. Es por ello que la titular del MEF señaló que quiere reunirse con los parlamentarios para explicar los alcances de la norma.

"Nosotros somos totalmente respetuosos de las iniciativas, de las propuestas que puedan tener los señores congresistas, pero lo que queremos también es que, de repente, con más tiempo, podamos conversar con ellos, que entiendan bien, porque creo que se ha partido de un entendimiento erróneo de lo que hemos querido hacer", indicó.