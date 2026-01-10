Ministro del Interior descartó privatización de Petroperú y anunció reorganización de la empresa

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, descartó que el Gobierno tenga intenciones de privatizar Petroperú y precisó que lo que se viene impulsando es un proceso de reorganización debido a las pérdidas económicas y a otras situaciones internas que atraviesa la petrolera estatal.
“Aquí no hay ninguna situación de privatización, hay una reorganización que se está haciendo desde el sector Economía con el ministro de Energía y Minas”, señaló el ministro durante una actividad oficial en Lambayeque.
“Se necesita reorganizar Petroperú, hay pérdidas económicas que tienen desde el sector, hay ciertas situaciones que están pasando en el interior y creo que se necesita hacer una reorganización”, añadió.
Estas declaraciones se suman a lo manifestado días atrás por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien indicó que Petroperú se encuentra en un estado de “insolvencia técnica” por una “pésima gestión” realizada en los últimos años.
Asimismo, sostuvo que en su estado actual la empresa no resulta atractiva para el capital privado y que el objetivo del Ejecutivo es recuperar una administración eficiente, manteniéndola bajo control del Estado.
Paro de transportistas
En otro momento, Vicente Tiburcio se pronunció sobre el paro anunciado por los gremios de transportistas para este 15 de enero, convocado tras los recientes ataques contra choferes en Lima y Callao.
Al respecto, señaló que el Gobierno mantiene un diálogo permanente con el sector, aunque recalcó que se respeta el derecho a la protesta.
“Estamos conversando con ellos, también igual somos respetuosos de todas las personas que pueden levantarse a hacer un paro”, sostuvo.
El ministro del Interior remarcó que la inseguridad ciudadana constituye el problema “número uno” del país, por lo que aseguró que el Ejecutivo mantendrá una postura firme y acciones para enfrentarla.
“Por su puesto [que me preocupa la criminalidad], a quién no le va a preocupar, si somos conscientes desde que hemos ingresado como Gobierno y hemos dicho que vamos a seguir siendo firmes”, expresó.